Sequência de franquia assistida por mais de 70 milhões de pessoa, filme é fenômeno global da Netflix

Personagens marginais com carisma único, inteligência acima da média, humor afiado e uma personalidade deslocada que os leva ao mundo do crime, são uma constante na história do cinema. “Exército de Ladrões: Invasão da Europa” utiliza essa fórmula com toques originais, destacando-se por razões específicas.

Ludwig Dieter, o personagem principal interpretado por Matthias Schweighöfer, que também dirige o filme lançado em 29 de outubro de 2021, tornou-se familiar aos cinéfilos há seis meses com “Army of the Dead” de Zack Snyder, criador da trama. A aceitação positiva do personagem pelo público e pela crítica levou a uma merecida exploração mais detalhada em “Exército de Ladrões”, um prelúdio do filme anterior. A ideia de criar um filme que serve como introdução de outro já é, por si só, estimulante para diretor, elenco e espectadores.

Em “Exército de Ladrões: Invasão da Europa”, o foco está em um roubo, afastando-se dos zumbis do filme original para se concentrar no crime central. Um aspecto interessante é a independência que “Army of the Dead” e “Exército de Ladrões” adquiriram, cada um seguindo seu próprio caminho e conquistando a atenção do público de forma autônoma. O prequel é uma experiência que vale mais de duas horas de dedicação diante da tela — um pouco menos do que “Army of the Dead”, que tem quase duas horas e meia — com a vantagem de ser mais fluido e linear.

O carisma de Matthias Schweighöfer é um dos principais fatores que sustentam “Exército de Ladrões: Invasão da Europa”. O universo estabelecido no filme anterior oferece inúmeras conexões com o prequel e potenciais spin-offs dos personagens. É importante ressaltar que as narrativas ganharam vida própria, sem que uma dependa do sucesso da outra. “Army of the Dead” não necessita do êxito de “Exército de Ladrões” para ser relevante, e vice-versa, exceto pela referência inicial. Schweighöfer, um ator experiente, se aventura de forma confiante e eficaz na direção.

Zack Snyder, com a colaboração de Matthias Schweighöfer, eleva “Exército de Ladrões: Invasão da Europa” a um nível de entretenimento esteticamente sofisticado, com uma narrativa bem articulada onde cada elemento desempenha um papel claro, convergindo para uma reflexão sobre a inutilidade da vida criminosa. Apesar do charme dos personagens.

Filme: Exército de Ladrões: Invasão da Europa

Direção: Exército de Ladrões: Invasão da Europa

Ano: 2021

Gênero: Ação/Comédia/Policial

Nota: 8/10