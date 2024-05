Indicado ao Oscar, filme que marcou uma geração está na Netflix

“Karatê Kid – A Hora da Verdade” é um filme que surpreende. À primeira vista, pode parecer que o roteiro de Robert Mark Kamen gira em torno de um garoto ingênuo que decide aprender uma arte marcial após fracassar em tentar resolver pacificamente seus conflitos com valentões de sua idade. No entanto, John G. Avildsen (1935-2017) tece uma trama rica em nuances, abordando não só as angústias típicas de um adolescente, mas também questões mais profundas como maternidade solo, a busca por autoafirmação, a necessidade de criar vínculos sólidos, a sobrevivência física e a procura por algo que sustente a força interior.

Avildsen aproveita o roteiro de Kamen para revelar o coração do protagonista de maneira que todos, independentemente da idade, podem se identificar. Os mais velhos, em particular, lembram-se com carinho da estreia do filme há quase quatro décadas, numa época em que o mundo parecia maior e as preocupações infantis eram mais simples. Pode parecer banal, mas não é.

O primeiro filme da franquia, que se estendeu até 2010 com Jaden Smith e Jackie Chan nos papéis principais, foi um dos destaques de 1984, e revive memórias importantes para o público, graças à forma natural como temas relevantes são tratados. Daniel Larusso deixa Nova Jersey e enfrenta várias dificuldades ao se mudar para Los Angeles com sua mãe, Lucille, interpretada por Randee Heller. No prédio onde passam a morar, conhecem o zelador, um velho nipo-americano solitário com hobbies peculiares, como capturar moscas com hashis.

Esse zelador, o senhor Miyagi, acaba se revelando um dos melhores praticantes de caratê de sua época, e ainda extremamente habilidoso. Esta revelação é crucial para Daniel, que se apaixonou pela ex-namorada de Johnny Lawrence, o valentão da escola. Interpretado por William Zabka, Johnny é um faixa preta em caratê e um típico antagonista de contos juvenis, com sua aparência loira e atlética. Cansado das agressões, Daniel busca a ajuda de Miyagi, que inicialmente reluta em aceitar um discípulo. Quando finalmente concorda, submete Daniel a tarefas como encerar carros, pintar cercas e limpar piscinas. Embora inicialmente irritado, Daniel começa a perceber o valor dessas atividades para seu treinamento.

O enredo de “Karatê Kid – A Hora da Verdade”, na Netflix, pode parecer previsível, mas continua a nos cativar por uma razão clara. Ralph Macchio e Pat Morita (1932-2005) tornam-se cada vez mais convincentes na construção da amizade inabalável entre Daniel e Miyagi. Eles desenvolvem uma confiança mútua, descobrem afinidades e enfrentam preconceitos sem deixar que isso atrapalhe sua relação, superando qualquer um que tente separá-los. Essas histórias inocentes dos anos 1980 nunca perdem seu encanto, evocando uma nostalgia de um tempo em que as diferenças eram resolvidas com ética e métodos simples, quase tão eficazes quanto os ensinados por Miyagi.

Este filme é uma lembrança doce de uma época mais simples, onde as lições de vida eram transmitidas através de interações sinceras e um senso de justiça bem fundamentado. A amizade entre Daniel e Miyagi transcende as barreiras culturais e de idade, oferecendo uma narrativa atemporal sobre crescimento, aprendizado e a importância dos laços humanos.

Filme: Karatê Kid – A Hora da Verdade

Direção: John G. Avildsen

Ano: 1984

Gênero: Drama/Ação

Nota: 8/10