Mistério com Johnny Depp, baseado em obra literária com mais de 300 mil cópias vendidas, está na Netflix

Polanski retornou aos Estados Unidos para filmar “Chinatown”, um sucesso que, no entanto, foi seguido por outra controvérsia. Em 1977, ele foi condenado por estupro após se envolver com uma adolescente de 13 anos em uma festa. Para evitar a prisão, Polanski fugiu para a Europa e nunca mais voltou aos Estados Unidos.

Sua carreira é marcada por dramas e suspenses aclamados, que imortalizaram seu nome no cinema e proporcionaram papéis desafiadores para muitos atores. Além de dirigir, Polanski também atuou em mais de 40 filmes, incluindo “O Inquilino”, parte de sua famosa Trilogia dos Apartamentos.

Um de seus filmes mais sombrios é “O Último Portal”, estrelado por Johnny Depp. Diferente de muitos filmes de terror convencionais, Polanski cria uma atmosfera única de paranoia e medo. Seu estilo provoca uma sensação de confinamento e neurose, levando o público a questionar a sanidade dos personagens e a realidade das situações.

Os filmes de Polanski frequentemente terminam de forma enigmática, deixando o público com mais perguntas do que respostas. “O Último Portal” exemplifica isso. A trama acompanha Dean Corso (Depp), um especialista em livros raros, contratado por Boris Balkan (Frank Langella) para autenticar um livro supostamente escrito em parceria com Lúcifer. Apenas três cópias deste livro existem, e Balkan quer saber se a sua é autêntica. Corso se vê envolvido em uma rede de conspirações, assassinatos e mistérios durante sua investigação.

O filme mistura visuais marcantes, com ângulos de câmera inesperados e símbolos enigmáticos, ambientados em cenários históricos da Europa, como castelos e ruas de pedra. Embora lançado em 1999 e com efeitos especiais que podem parecer datados, “O Último Portal” mantém seu valor artístico e continua a provocar e intrigar espectadores.

Polanski é um cineasta que, apesar de sua vida conturbada e controvérsias pessoais, deixou uma marca indelével no cinema. Sua habilidade em criar atmosferas intensas e narrativas complexas desafia o público e solidifica seu legado como um dos grandes diretores de seu tempo.

Filme: O Último Portal

Direção: Roman Polanski

Ano: 1999

Gênero: Mistério / Terror / Suspense

Nota: 9/10