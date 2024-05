O filme de ação da Netflix que foi o mais visto em 135 países e tem mais de 300 milhões de visualizações

Sam Hargrave tem uma carreira consolidada em Hollywood como dublê, desempenhando papéis desafiadores em filmes como “Vingadores: Ultimato”, “Capitão América: Guerra Civil” e “Thor: Ragnarok”. No entanto, Hargrave não se limitou a essa função; ele expandiu suas habilidades trabalhando como editor, assistente técnico de iluminação e fotografia, roteirista e assistente de direção. Seu passo mais recente foi dirigir seu primeiro longa-metragem, “Resgate”, uma produção original da Netflix estrelada por Chris Hemsworth.

Hemsworth interpreta Tyler, um mercenário contratado para resgatar Ovi (Rudhraksh Jaiswal), filho de um poderoso traficante indiano, sequestrado por um rival. A missão se revela complexa, pois Tyler deve enfrentar adversários infiltrados em várias camadas da sociedade. O criminoso responsável pelo sequestro mobilizou um exército de aliados, incluindo meninos de rua, policiais corruptos e membros de gangues rivais. Ao tentar atravessar Bangladesh para levar Ovi de volta à sua família, Tyler cria um vínculo com o garoto, que o faz lembrar de seu próprio filho falecido.

“Resgate” é um filme repleto de ação, com coreografias de lutas intricadas, perseguições de carros explosivas e intensas cenas de tiroteio que mantêm o ritmo frenético ao longo das quase duas horas de duração. Poucos são os momentos de pausa na trama, permitindo que Hemsworth mostre todo seu preparo físico e habilidade em cenas acrobáticas e caóticas. Cada sequência de ação é projetada para destacar as diferentes habilidades do personagem, como sua destreza com armas de fogo.

Hargrave, conhecido por sua energia e dedicação, não se contentou em apenas dirigir. Ele operou câmeras, interpretou o sniper Gaetan e ajudou a desenvolver as coreografias das cenas de ação, explorando criativamente cada espaço e objeto disponível. Sua vasta experiência no gênero é evidente nas lutas e efeitos meticulosamente planejados e executados.

Uma das sequências mais notáveis do filme é uma cena de ação de 12 minutos, projetada para oferecer uma experiência imersiva ao público, permitindo que os espectadores vivenciem as emoções do protagonista em tempo real. A complexidade dessa cena exigiu muitos takes e um grande preparo dos atores e da equipe técnica. Hemsworth comentou que algumas tomadas precisaram ser repetidas mais de 20 vezes, evidenciando o nível de exigência e perfeccionismo da produção.

“Resgate” tornou-se um dos filmes mais assistidos da Netflix, oferecendo uma experiência repleta de adrenalina para os fãs de ação.

Filme: Resgate

Direção: Sam Hargrave

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 8/10