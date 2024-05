A comédia romântica na Netflix que vai te fazer desistir de sair no fim de semana

A história é sempre a mesma. Quando chega o Dia dos Namorados, comemorado em 14 de fevereiro nos Estados Unidos, Hollywood lança uma avalanche de comédias românticas sobre o público desavisado. No caso de Trish Sie, a diretora tem se destacado por suas narrativas centradas no caos da paixão imprevisível — algo que todos sabem que está sempre por perto e até desejam —, desvendada em histórias que frequentemente flertam com o absurdo em diferentes níveis.

No aclamado “Bares, Bolos e Amizades” (2023), Sie aborda a iminência da morte sob a perspectiva de duas jovens amigas solitárias. Agora, ela muda o foco (mas nem tanto), ao retratar em “Jogos de Amor” um grupo de amigos na casa dos quarenta que teima em se comportar como adolescentes tardios, até que ocorre o inevitável: uma espécie de vingança cósmica que lhes arranja um único parceiro, talvez para que vivam o amor de forma ingênua, pelo menos até o próximo turbilhão das emoções mais primitivas guardadas no fundo do espírito.

Os amores podem ser comparados a perfumes, que evaporam sem que se perceba, deixando rastros ora doces, ora cítricos, quase azedos; como cores, luminosas como o sol numa tarde de verão, ou tão sombrias e escuras que tingem de morte o que deveria apenas florescer.

A amizade com benefícios, termo popularizado no título original de “Amizade Colorida” (2011), dirigido por Will Gluck, e também tema central de “Sexo sem Compromisso” (2011), dirigido por Ivan Reitman (1946-2022), é uma obsessão dos estúdios, motivada pelo retorno financeiro substancial dessas produções.

Aqui, o roteiro de Whit Anderson foca quase todas as fichas em Mack, uma jornalista esportiva interpretada por Gina Rodríguez, uma nova-iorquina que conhece sua cidade de cabo a rabo. Mack inventa brincadeiras que não seriam bem-vistas em outras partes da América.

Com seu melhor amigo Adam, interpretado por Damon Wayans Jr., Mack sai à noite em busca da próxima aventura, frequentemente escolhendo como alvo um cavalheiro que bebe sozinho no canto de um bar, com quem flerta, se aproxima, e conquista alguns beijos, que podem ou não terminar na cama. Em uma dessas saídas, ela conhece Nick, que atende aos seus critérios de qualidade masculina; imagina que com ele tudo acontecerá como de costume, mas percebe que essa é uma presa rara, que justifica qualquer esforço.

Depois de sete temporadas como o senhor das trevas na série “Lúcifer” (2016-2021), Tom Ellis traz sofisticação a essa trama esquecível. No papel do típico correspondente de guerra dos clássicos, amaldiçoado e sedutor, Ellis relembra seus dias no inferno comandado na série de Tom Kapinos e cria uma química convincente com Rodríguez, mantendo-se em destaque até o final, quando, com elegância, desfaz os encantos de Mack. E salva este Dia dos Namorados.

Filme: Jogos de Amor

Direção: Trish Sie

Ano: 2024

Gêneros: Esporte/Drama

Nota: 7/10