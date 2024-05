Subestimado, filme com Dakota Johnson, baseado em tesouro literário de Jane Austen, está na Netflix

Explorando o mundo encantador de Jane Austen, “Persuasão” se destaca como uma obra-prima do romantismo, ambientada na pitoresca Inglaterra rural. Austen, com sua habilidade literária inigualável, dá vida a personagens que refletem suas ponderações sobre a sociedade em que vivia. Anne, interpretada pela talentosa Dakota Johnson, encarna o espírito de Austen, articulando suas reflexões em um cenário de normas sociais rígidas, enquanto navega pelos desafios de uma aristocracia economicamente instável. Esta adaptação une a sensibilidade austeniana a uma abordagem contemporânea, oferecendo uma visão renovada da nobreza inglesa.

Aos 27 anos, Anne vive com o estigma de ser solteira, num ambiente onde o casamento é visto como uma salvação social. Seu pai, Walter Elliot, um aristocrata viúvo à beira da falência, busca freneticamente um casamento de conveniência para recuperar seu status. Em suas tentativas de restaurar os laços familiares, Anne enfrenta lembranças do passado, especialmente do Capitão Wentworth, um antigo amor que ela foi forçada a abandonar devido à falta de recursos financeiros. Este reencontro reacende sentimentos profundos, mesclados com mágoas não resolvidas, criando uma narrativa rica em saudade e busca por reconciliação.

Com o passar do tempo, Wentworth prosperou, e sua reaproximação com Anne desperta nela emoções que estavam adormecidas, misturadas com ressentimentos e cicatrizes emocionais. Anne, presa a um amor interrompido, observa Wentworth se envolver com novas companhias femininas, enquanto a chegada de Mr. Elliot oferece uma nova perspectiva, talvez uma cura para seu coração machucado.

A direção inovadora de Carrie Cracknell infunde “Persuasão” com uma leveza e humor, mantendo a essência de Austen e promovendo discussões entre os aficionados. Cracknell, com sua abordagem contemporânea e feminista, adorna o filme com uma paleta de cores suaves e visuais impressionantes, elevando o romantismo e a delicadeza da história. O filme se torna um retrato vivo da humanidade de Austen, combinando paixão, humor e crítica social.

Dakota Johnson entrega uma Anne expressiva, cuja inteligência e desajeitamento a tornam uma personagem com quem o público facilmente se identifica. Anne, uma figura enigmática dentro de sua própria família, irradia uma presença cativante. Sua capacidade de envolver a audiência em seu mundo e suas emoções enriquece a narrativa com uma profundidade introspectiva e envolvente. “Persuasão” é uma experiência visual que encapsula romance e encanto, uma jornada para aqueles que buscam imergir em beleza e paixão.

A performance de Dakota Johnson como Anne é central para a força emocional do filme. Ela capta a complexidade da personagem, uma mulher que, apesar de ser pressionada por sua família e sociedade, mantém sua dignidade e profundidade de sentimento. Johnson expressa com maestria a mistura de tristeza e esperança de Anne, tornando-a uma heroína que luta contra as expectativas e anseios impostos a ela.

Além da atuação de Johnson, o elenco de apoio também contribui significativamente para a riqueza da narrativa. Henry Golding, no papel de Mr. Elliot, traz uma nova dinâmica à história com sua presença encantadora, enquanto Cosmo Jarvis, como o Capitão Wentworth, oferece uma performance convincente de um homem dividido entre o orgulho e o amor não resolvido. Cada personagem secundário adiciona camadas à trama, refletindo as complexidades das relações humanas e as pressões sociais da época.

A direção de arte e o design de produção criam um cenário autêntico da Inglaterra do século 19, com detalhes minuciosos que transportam o espectador para o mundo de Austen. Os figurinos, cuidadosamente elaborados, não apenas refletem a moda da época, mas também ajudam a ilustrar as personalidades e evoluções dos personagens ao longo da história. As paisagens bucólicas e as grandes casas de campo servem como pano de fundo para os dramas pessoais e sociais, amplificando a atmosfera romântica do filme.

A trilha sonora, com composições sutis e emocionantes, complementa as cenas de maneira que intensifica as emoções dos personagens sem sobrecarregar a narrativa. A música atua como um elo entre os diferentes momentos da vida de Anne, unificando as três linhas temporais exploradas no filme e reforçando a sensação de continuidade e de um destino inevitável.

“Persuasão”, na Netflix, também levanta questões relevantes sobre o papel da mulher na sociedade e as limitações impostas por normas sociais antiquadas. A luta de Anne por autonomia e seu direito ao amor verdadeiro ressoam com os espectadores modernos, criando paralelos entre os desafios enfrentados pelas mulheres do século19 e os dilemas contemporâneos. O filme, portanto, não é apenas uma adaptação de um clássico literário, mas uma reflexão sobre o progresso social e as persistentes barreiras à igualdade de gênero.

A obra cinematográfica, através de sua interpretação inovadora e fidelidade ao espírito de Austen, oferece uma experiência rica e multifacetada. É uma celebração da capacidade de resiliência humana, do poder do amor e da importância de seguir o próprio coração, mesmo diante das adversidades.

Filme: Persuasão

Direção: Carrie Cracknell

Ano: 2022

Gênero: Romance

Nota: 8/10

