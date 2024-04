Últimos dias para assistir na Netflix ao thriller policial que não vai te deixar desviar os olhos da tela

Se a vida fosse dividida claramente entre bons e maus, talvez fosse mais simples, embora decididamente menos interessante. Certamente perderíamos oportunidades de explorar figuras complexas e envolventes, cuja existência oscila entre o charme e o caos, e cujas ações, longe de buscar mera adulação, buscam a pura sobrevivência. Essa ambiguidade proporciona um terreno fértil para histórias ricas, onde a escolha entre a virtude e a vileza não é tão clara, refletindo a complexidade humana real.

Andrea Di Stefano, diretor italiano, explora essa dualidade em “O Informante” (2019) através de Pete Koslow, interpretado por Joel Kinnaman. Koslow, recém-libertado da prisão, navega uma linha tênue entre a redenção e a ruína, enquanto é vigiado de perto pelo FBI. Essa vigilância constante coloca em questão se sua liberdade é merecida, dada a ambiguidade de suas ações. Seu retorno ao convívio familiar e sua participação em uma operação federal para desbaratar uma rede de narcotráfico revelam os matizes de sua personalidade, onde se misturam lealdade e criminalidade.

Ana de Armas e Rosamund Pike, co-estrelas do filme, entregam performances que destacam as complexidades de seus personagens. Enquanto De Armas retrata uma figura pálida e talvez subutilizada comparada a trabalhos anteriores, Pike brilha como Wilcox, uma agente cheia de incertezas mas determinada a descobrir a verdade. Este jogo de ambiguidades continua a se desdobrar à medida que Koslow se encontra cada vez mais imerso nos mundos divergentes da lei e do crime.

Ao aproximar-se do desfecho, Di Stefano intensifica a exploração das relações perigosas entre criminosos e os agentes encarregados de detê-los. A narrativa revela uma promiscuidade entre esses mundos, destacando tanto a corrupção sistêmica quanto a luta interna dos personagens em manter sua integridade. Koslow, em particular, emerge como uma figura de complexidade moral, cuja capacidade de resistir às adversidades conquista a empatia do público, apesar das circunstâncias.

No clímax do filme, “O Informante” se afasta da tensão para favorecer a ação, culminando em uma tentativa de fuga que, embora não revolucione o gênero do suspense, serve para iluminar a narrativa de forma mais clara e menos confinada. Ao longo de sua trajetória, o filme consegue um feito raro: desejar fervorosamente que o enredo de um thriller se desenrole tanto para o melhor quanto para o pior.

Filme: O Informante

Direção: Andrea Di Stefano

Ano: 2019

Gêneros: Thriller/Ação

Nota: 8/10