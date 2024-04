Ação com Keanu Reeves no Prime Video, é o melhor filme do último ano

Na mais recente sequência da série “John Wick”, intitulada “Baba Yaga”, Keanu Reeves continua a impressionar com uma atuação notável, alimentando especulações de que a série está longe de seu ponto final. Este desempenho não vem sem seus desafios, no entanto. Reeves personifica um papel incrivelmente complexo e meticulosamente desenvolvido, um personagem que navega habilmente entre o justo e o injusto, merecendo respeito apesar de sua perspicácia em operações marginais. Essa característica é crucial para a execução eficiente e rápida de seus adversários.

Embora a carreira de Reeves tenha sido variável, oscilando entre atuações elogiáveis e outras menos impressionantes, ele captura com sucesso a ambivalência moral de John Wick, um criminoso que parece ter perdido a noção do dano que causa aos outros, até mesmo aos mais desprezíveis. Essa percepção é compartilhada com Chad Stahelski, o diretor que mantém uma coesão visual e temática através dos quatro filmes. Stahelski, ex-dublê e sucessor de Brandon Lee em “O Corvo”, entende profundamente o que os espectadores esperam do filme e do seu protagonista, e não poupa esforços para capturar sua atenção.

Os escritores Derek Kolstad, Michael Finch e Shay Hatten moldam um roteiro que busca cativar imediatamente o público através de um ritmo acelerado. Eles trazem à tona a rivalidade entre Wick e o Marquês de Gramont, o antagonista que anseia pela queda de Wick, intercalando flashbacks que esclarecem suas desavenças passadas. Ian McShane desempenha habilmente Winston Scott, uma figura complexa que mistura traços de um fraudador com as profundas contradições de um homem atormentado por seu passado. Bill Skarsgård tenta se contrapor ao protagonista, apesar de lutar para encontrar espaço para sua atuação crescer dentro do filme.

No Japão, Wick busca Shimazu, líder do Osaka Continental, interpretado por Hiroyuki Sanada, e enfrenta Caine, o assassino cego da Mesa Principal, vivido por Donnie Yen. Laurence Fishburne aparece esporadicamente como Bowery King, mentor de Wick, oferecendo suporte e novos equipamentos. Enquanto isso, Tracker, também conhecido como Ninguém, aguarda os problemas que Wick encontrará, planejando lucrar com eles. Apesar do potencial de outros personagens como Shamier Anderson, eles frequentemente parecem subutilizados.

“John Wick 4: Baba Yaga” revela-se uma narrativa de formulação conhecida, essencialmente uma plataforma para a performance de Reeves, mas ainda assim uma vitrine extravagante e elegantemente apresentada pela cinematografia excepcional de Dan Laustsen. Esses detalhes, embora possam ser sutis para o espectador comum, são essenciais para a entrega da violência intensa e convincente que se tornou sinônimo da série e de seu personagem principal.

Filme: John Wick 4: Baba Yaga

Direção: Chad Stahelski

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Mistério

Nota: 9/10