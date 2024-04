Você não viu, mas deveria: o filme de mistério mais bem avaliado da Netflix

“Clonaram Tyrone!”, dirigido por Juel Taylor, é um filme que transcende o ato de simplesmente apontar o dedo para questões sociais. Ao lado de Tony Rettenmaier, coautor do roteiro, Taylor empreende um passeio pelo gênero do suspense com toques de mestres como Jordan Peele em seus aclamados “Não! Não Olhe!” (2022) e “Corra!” (2017). A isso, adiciona-se uma dose de terror perspicaz ao estilo “Eles Vivem” (1988), de John Carpenter, e um humor contemplativo que evoca “Feitiço do Tempo” (1993) de Harold Ramis. O resultado é surpreendentemente harmônico e profundo, longe de ser simplista ou de reduzir complexidades a banalidades. Taylor nos conduz por diversas perspectivas sobre a experiência afro-americana, sem oferecer soluções prontas para questões enraizadas.

A narrativa desdobra-se com Slick Charles, interpretado por Jamie Foxx, revelando histórias improváveis sobre Michael Jackson e Tupac Shakur, frequentadores incógnitos de supermercados locais. Paralelamente, acompanhamos as peripécias de um jovem usando tênis Nike e a figura pitoresca de Fontaine, traficante interpretado por John Boyega. O enredo avança com a jovialidade imprudente de Junebug, vivido por Trayce Malachi, introduzindo elementos de cotidiano e cultura pop que confundem intencionalmente as linhas temporais da história.

A fotografia de Ken Seng e a trilha sonora de Desmond Murray e Pierre Charles plantam o espectador numa atmosfera que sugere um retorno aos anos 2000. Contudo, diálogos como os trocados entre Charles e Yo-Yo, a personagem de Teyonah Parris, resgatam o público para um presente indistinto.

O clímax se revela numa igreja com segredos arrepiantes, onde os protagonistas descobrem uma operação clandestina de clonagem. A voz de Erykah Badu, em meio a este turbilhão de eventos, apenas aprofunda o mistério. Assim, “Clonaram Tyrone!” estabelece-se como uma obra que reflete, entretém e perturba, ecoando incógnitas sobre origens e existências duplicadas em um mundo moderno.

Filme: Clonaram Tyrone!

Direção: Juel Taylor

Ano: 2023

Gêneros: Mistério/Fantasia

Nota: 9/10