Considerado o melhor livro de Jane Austen, romance perfeito da maior escritora inglesa de todos os tempos está na Netflix

Ang Lee, cuja direção é aclamada e que ostenta dois Oscars, se destaca na indústria cinematográfica com filmes como “Brokeback Mountain” e “As Aventuras de Pi”. Seu repertório diversificado, que inclui pérolas como “O Tigre e o Dragão” e “Desejo e Perigo”, evidencia sua versatilidade, embora nem todos os seus trabalhos tenham alcançado o mesmo sucesso. Um de seus projetos mais ambiciosos foi a adaptação de “Razão e Sensibilidade” de Jane Austen. Emma Thompson não apenas estrelou como Elinor Dashwood, mas também adaptou o romance para o roteiro, uma tarefa que exigiu habilidade para equilibrar a linguagem arcaica de Austen com as sensibilidades modernas, uma conquista que, embora respeitada, não escapou de críticas.

A trama se desenrola após a morte de Mr. Dashwood, brevemente interpretado por Tom Wilkinson. Sua partida súbita deixa suas filhas, do segundo casamento, em uma situação precária, obrigando-as a enfrentar as consequências financeiras e sociais da época. O drama se aprofunda com a entrada de John, filho do primeiro casamento de Mr. Dashwood, cuja indiferença em relação ao destino de suas meias-irmãs e mãe é exacerbada pela natureza desdenhosa de sua esposa, Fanny, um papel que Harriet Walter incorpora com uma frieza necessária.

Elinor, a encarnação da prudência, encontra um contraponto em Edward Ferrars, interpretado por Hugh Grant, cuja atuação competente às vezes carece do dinamismo que o personagem requer. A mudança subsequente das irmãs Dashwood para um chalé mais modesto traz novos personagens e desafios, incluindo o envolvimento de Marianne com John Willoughby. Greg Wise traz uma certa dualidade ao personagem de Willoughby, mas o desenvolvimento do papel sofre devido a escolhas de direção que, por vezes, deixam suas verdadeiras motivações ambíguas.

A narrativa também introduz o coronel Brandon, interpretado por Alan Rickman. Seu interesse por Marianne traz à tona um subenredo que explora temas de amor não correspondido e sacrifício, elementos que Rickman aborda com a sobriedade exigida pelo papel. No entanto, o filme ocasionalmente falha em transmitir a profundidade emocional dessas histórias secundárias, concentrando-se mais nas tribulações de Elinor, o que pode deixar o espectador desejando uma exploração mais aprofundada dos personagens coadjuvantes.

O filme busca criticar as estruturas sociais da época, especialmente as restrições financeiras que influenciavam as escolhas pessoais. No entanto, ele evita comentários mais ácidos, optando por um tom mais leve que, embora cativante para o público em geral, às vezes suaviza as críticas mais incisivas de Austen à sociedade.

Durante o lançamento de “Razão e Sensibilidade”, a obra de Austen experimentou um renascimento, em parte devido a adaptações contemporâneas. Embora isso tenha reintroduzido seus romances a uma nova geração, também levou a comparações inevitáveis entre as adaptações, com opiniões divididas sobre a fidelidade e interpretação de cada cineasta.

Emma Thompson enfrentou desafios pessoais durante a produção, incluindo o término tumultuado de seu casamento com Kenneth Branagh. Sua conexão com Greg Wise, que evoluiu para um relacionamento, foi um dos aspectos positivos de um período difícil. No entanto, é importante considerar como tais fatores extracurriculares podem influenciar a percepção do público sobre o filme em si.

“Razão e Sensibilidade”, que está na Netflix, embora recebido calorosamente por muitos, também enfrentou críticas. Alguns espectadores acharam a atuação excessivamente dramática, enquanto outros sentiram que o filme não capturou completamente a essência dos personagens de Austen. O elenco, que inclui Hugh Laurie e Imelda Staunton, trouxe uma variedade de representações, que vão desde autênticas até ocasionalmente unidimensionais, destacando as complexidades da adaptação de uma obra literária tão estimada para o cinema.

Filme: Razão e Sensibilidade

Direção: Ang Lee

Ano: 1996

Gênero: Romance

Nota: 9/10