Últimos dias para assistir à releitura de um dos maiores clássicos da literatura, com Ian McKellen, na Netflix

Na envolvente narrativa de “Sr. Sherlock Holmes”, somos transportados por paisagens naturais deslumbrantes e jardins de beleza surpreendente, além de construções medievais que exalam charme antigo, erguidas com tijolos robustos e pedras imponentes. Sob a direção segura de Bill Condon, Ian McKellen ressuscita o icônico detetive não na plenitude de sua astúcia, mas na vulnerabilidade de seus anos finais, em 1947, num mundo tentando curar suas feridas de guerra.

Holmes, interpretado por McKellen, é apresentado como alguém que luta contra a erosão do tempo; sua mente, que um dia foi infalível, agora é assombrada por lacunas. Determinado a não ceder, ele mergulha nas névoas de um enigma de três décadas, buscando clareza entre ecos e sombras do passado. Seu refúgio é uma residência campestre em Sussex, onde compartilha sua vida reclusa com sua devotada governanta, interpretada por Laura Linney, e o curioso Milo Parker, adicionando uma dinâmica familiar inesperada à trama.

Diante da ausência do irmão Mycroft e do leal Watson, Holmes dedica-se à apicultura, transmitindo seu conhecimento ao jovem aprendiz, numa metáfora sutil de preservação de legado. No entanto, é a correspondência com um amigo distante no Japão, papel de Hiroyuki Sanada, que reacende antigos demônios, entrelaçando remorso e redenção em sua psique. Paralelamente, um fragmento de humanidade é revisitado através de uma memória pulsante: um encontro transitório, mas impactante, com uma mãe, interpretada por Hattie Morahan, cuja dor pela perda irreparável ressoa em Holmes, revelando sua fragilidade camuflada.

A narrativa, intricadamente tecida a partir do romance de Mitch Cullin, funciona como um epílogo contemplativo às eletrizantes aventuras de Holmes imortalizadas por Arthur Conan Doyle e reinterpretadas por visionários como Guy Ritchie. A atuação magistral de McKellen despe o detetive de sua inabalável armadura lógica, revelando um homem marcado pela incerteza e anseio. Uma performance que flui com maestria entre a firmeza e a falha, cativando corações ao desvelar camadas de um gênio agora permeado pela dúvida.

A meticulosidade do diretor Bill Condon é evidente ao retratar Holmes não apenas como um detetive genial, mas como um ser humano vulnerável diante do inexorável avanço do tempo. A correspondência com seu amigo no Japão, interpretado por Hiroyuki Sanada, não apenas acrescenta complexidade à trama, mas também desenterra demônios do passado, entrelaçando sentimentos de remorso e redenção na psique já atormentada do detetive.

A performance magistral de Ian McKellen transcende a iconografia do detetive, desnudando-o de sua armadura lógica inabalável. O ator revela um Holmes marcado pela incerteza e anseio, uma representação que cativa o público ao explorar camadas mais profundas de um gênio agora permeado pela dúvida.

“Sr. Sherlock Holmes”, na Netflix, não apenas reaviva a chama da narrativa do detetive, mas também oferece uma reflexão sensível sobre o envelhecimento, a resiliência e a complexidade emocional que todos enfrentamos. A fusão de elementos técnicos refinados, uma narrativa envolvente e uma atuação impressionante contribui para uma experiência cinematográfica que transcende o gênero de mistério, deixando uma marca duradoura na percepção do público sobre esse icônico personagem literário.

Filme: Sr. Sherlock Holmes

Direção: Bill Condon

Ano: 2015

Gênero: Mistério / Drama

Nota: 10/10