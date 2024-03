Baseado em história real, filme na Netflix é mais estranho que a ficção e vai bugar seu cérebro

Os documentários criminais da Netflix estão cada vez mais assustadores. Com tramas impressionantes e reviravoltas dignas de ficção, as histórias narradas por pessoas reais são mais intrigantes que qualquer filme de Dennis Villeneuve. Em “Amante, Stalker e Mortal”, conhecemos a macabra experiência de Dave Kroupa, um mecânico que depois de se separar da mulher, Amy, decide abrir uma conta em um aplicativo de namoro.

O começo é um tanto decepcionante. Ninguém parece compatível o suficiente para se relacionar com ele, um homem com bagagem emocional e dois filhos. Tudo muda quando ele conhece Liz, mãe de duas crianças, alegre extrovertida, apaixonada por animais e independente. Desde o começo, Dave deixa claro que o relacionamento é casual e que ele não está em busca de um relacionamento sério. Liz está ciente e satisfeita com o combinado. Eles têm alguns encontros e acabam se distanciando com o tempo.

Então, Dave conhece uma outra mulher, Cary Farver, também mãe. Desta vez é ela quem deixa claro que só está em busca de diversão. No primeiro encontro entre Cary e Dave, o casal é surpreendido por Liz, que diz ter voltado para pegar suas coisas que ficaram no apartamento. A situação é constrangedora e as duas mulheres se conhecem brevemente. Cary vai embora, mas, assim que Liz deixa o apartamento de Dave, ele liga para Cary novamente para que eles se reencontrem.

Como o trabalho de Cary fica próximo do endereço de Dave, eles passam a se encontrar todos os dias durante duas semanas. As conversas são profundas e o relacionamento rapidamente se evolui para algo maior. Até que Dave é surpreendido por uma mensagem de Cary sugerindo que os dois morassem juntos. Dave, que não está pronto para um passo tão grande em um período tão curto de tempo, rejeita a sugestão. Então, Cary começa a bombardear o celular de Dave com mensagens agressivas e intimidadoras. Chateado e assustado com a situação, ele tenta superar tudo sem grandes traumas, mas Cary não está pronta para deixá-lo viver sua vida longe dela.

As ameaças se tornam cada vez mais constantes. Cary risca o carro de Liz e ameaça matar a mulher e seus filhos, acreditando que tenha sido ela a pivô do afastamento de Dave. Cary corta contato com a própria família e desaparece no mundo, criando uma rotina sinistra e obscura de perseguição e ameaças cada vez mais bizarras e assustadoras contra Dave e Liz. Depois que Cary ateia fogo na casa de Liz, colocando em risco a vida dos filhos dela e matando todos os seus animais de estimação, tanto Dave quanto Liz decidem se afastar definitivamente e recomeçar suas vidas bem longes um do outro.

Dois anos mais tarde, Dave acredita já estar seguro novamente. Ele se inscreve mais uma vez no aplicativo de relacionamento e marca um encontro com uma desconhecida, que descobre mais tarde ser Cary, o ameaçando de novo. Desta vez, as coisas ficam ainda mais sérias e ela passa, também, a enviar recados sinistros para Amy, ex-mulher de Dave, e os dois filhos do casal.

Então, uma dupla de investigadores da polícia, auxiliados por um gênio da computação, entram em ação para descobrir o paradeiro desta mulher invisível que continua a causar tantos danos na vida de Dave e das mulheres que se aproximam dele. Os resultados das investigações são surpreendentes e mais estranhos que a ficção. “Amante, Stalker e Mortal” é uma das histórias reais mais bizarras e assustadoras que você vai ver em um documentário da Netflix.

Filme: Amante, Stalker e Mortal

Direção: Sam Hobkinson

Ano: 2024

Gênero: Documentário/Policial

Nota: 8/10