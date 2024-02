Décimo quarto livro (14º) lido em 2024: “Ensaio Sobre o Louco por Cogumelos” (Estação Liberdade, 160 páginas), do austríaco Peter Handke.

Um advogado do Tribunal de Haia, impecavelmente de terno e gravata, no meio de uma floresta, absorto na coleta de fungos. Um homem, habitualmente imerso na rigidez de leis e litígios, vê-se progressivamente desligando-se do concreto e do palpável, navegando pelo reino etéreo e enigmático dos cogumelos. Seu propósito ultrapassa a mera coleta; ele aspira a compilar e redigir um tratado micológico definitivo, um compêndio que não apenas cataloga, mas também celebra a diversidade e o mistério dessas formas de vida.

Ensaio Sobre o Louco por Cogumelos, de Peter Handke (Estação Liberdade, 160 páginas)

O romance-ensaio é uma reflexão paródica, um espelho que reflete não apenas a peculiar odisseia do protagonista, mas também ressoa com a trajetória pessoal de Peter Handke. Uma alegoria do processo de escrita que revela a beleza e o tormento encontrados na criação literária. O dilema perene entre o impulso incontrolável de expressão criativa e as barreiras impostas tanto pela mente do autor quanto pelas convenções sociais.

O livro é, em essência, um ensaio sobre a condição humana — abordando desde os anos formativos da infância, passando pelos desafios e revelações da maturidade, até a inevitável dissolução do eu. O elo que conecta a narrativa e as histórias que se ramificam e entrelaçam é a obsessão singular do protagonista por cogumelos, uma paixão que se torna uma metáfora para as obsessões que consomem a alma e direcionam toda uma vida.

“Ensaio Sobre o Louco por Cogumelos” é um vasto e envolvente retrato da experiência humana, reminiscente do pensamento do filósofo Robert M. Pirsig. Revela as complexidades da vida, as flutuações inerentes ao processo criativo e a incessante busca por um propósito em um mundo que, muitas vezes, mostra-se indiferente às nossas mais ardentes aspirações. Magistral.

