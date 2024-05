Inspirado em “O Iluminado”, suspense de estremecer os ossos acaba de chegar à Netflix

Apesar da baixa avaliação por críticos e público “Monster”, filme de 2023, de Rako Prijanto, é mais interessante do que parece e, surpreendentemente, bom. Gravado em Jacarta, na Indonésia, o filme de 1 hora e 20 minutos consegue segurar a onda por bastante tempo sem nenhum diálogo. É isso mesmo. Não há uma frase que seus personagens troquem durante toda a trama.

Navegando entre o terror e o suspense, o enredo gira em torno, especialmente, de Alana (Anantya Kirana), uma menina de aproximadamente10 anos de idade, que acredita estar vivendo mais um dia como todos os outros com seu amigo Rabin. Eles brincam, andam de bicicleta e passeiam pela cidade na volta da escola. Até Rabin desaparece e Alana decide procurá-lo, flagrando-o se debatendo em um porta-malas de um carro estranho.

Um sujeito mal-encarado, de boné e barba grande a persegue, captura e a joga no compartimento do veículo ao lado de seu amigo. Até aí, não se sabe ao certo as intenções deste homem, que por certo, não são boas. Seria um assassino em série? Um pedófilo? Aos poucos a história se desdobra, revelando de maneira ilustrativa os intuitos do malfeitor.

Alana é uma garota esperta, agilizada, que é separada de seu amigo, quando o homem leva seu amigo para dentro da casa, enquanto a abandona com uma fita adesiva enrolada em seus punhos dentro do porta-malas. A boca também está selada com fita. Rapidamente ela encontra um prego proeminente e o usa como ferramenta para cortar a tira. Ela consegue abrir a porta com um chute improvável.

Depois de conseguir se soltar das amarras, escapa pela janela e, de fora, olha de volta para a casa intimidadora e cercada por um bosque e se lembra de que Rabin continua lá dentro. Determinada a salvar seu amigo, ela adentra novamente a cabana para libertá-lo. Essa aventura heroica e perigosa a colocará novamente sob a mira do criminoso.

Vários desdobramentos ocorrem, incluindo a troca de vilão na história. O surgimento de um policial traz um alívio momentâneo, mas como de praxe nesse tipo de filme, ele acaba morrendo antes que possa fazer qualquer coisa pelos pequenos reféns.

“Monster”, apesar de alguns momentos previsíveis e outros pouco realistas, é angustiante, perturbador e trata de um assunto bem real, que é o tráfico de órgãos de crianças. Com cenas assustadoras e violentas demais, não sei bem como o diretor, Rako Prijanto, conseguiu administrar para que as interpretações não se tornassem eventos traumáticos na vida dos atores mirins.

Há uma cena, em particular, que chamou atenção por fazer uma referência ao imortal “O Iluminado”, de Stanley Kubrick. Aparentemente, há alusões ao filme “O Grito” e “Homem nas Trevas”.

Filme: Mosntro

Direção: Rako Prijanto

Ano: 2023

Gênero: Terror/Mistério/Suspense

Nota: 8/10