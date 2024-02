O filme europeu, digno de Oscar, que foi aplaudido de pé nos cinemas, está na Netflix

O filme “Nunca Deixe de Lembrar”, dirigido por Florian Henckel von Donnersmarck, é uma profunda investigação sobre o impacto devastador da censura e do controle sobre a expressão artística, elementos frequentemente associados ao surgimento de regimes autoritários. Ambientado no contexto histórico do totalitarismo, que retrocede até as raízes do nazismo, o filme ilustra a conexão intrínseca entre a repressão artística e a ascensão de ideologias destrutivas.

A narrativa destaca como Adolf Hitler, um artista frustrado, transformou seu desdém pela arte e cultura em uma campanha sistemática de ataque à liberdade criativa, desencadeando uma era marcada por opressão e violência.

Por meio da jornada de Kurt, um jovem artista cuja formação é moldada pela visão distorcida de arte imposta pelo regime, “Nunca Deixe de Lembrar” explora a luta pela expressão autêntica em um ambiente que ridiculariza a arte e vê a inovação como uma ameaça. As influências de sua tia Elisabeth e as experiências com as obras de mestres como Picasso e Kandinsky são fundamentais para o desenvolvimento de sua percepção sobre o valor verdadeiro da arte, em oposição à propaganda estatal.

O enredo, inspirado na vida do renomado artista Gerhard Richter, aborda a resistência contínua deste contra as limitações impostas inicialmente pelo nazismo e, mais tarde, pelo comunismo. O filme, com sua extensa duração, permite uma imersão detalhada nos desafios artísticos e pessoais enfrentados por Kurt, incluindo sua relação complexa com Elisabeth Seeband, interpretada por Paula Beer, e as barreiras colocadas por seu sogro, um ginecologista de destaque.

“Nunca Deixe de Lembrar” serve como um poderoso lembrete da natureza transcendental da arte, que vai além de sua utilidade e convenções, atuando como uma luz guia para a liberdade e a resistência contra a opressão. O filme enfatiza que a verdadeira arte resiste à domesticação ideológica, permanecendo como um testemunho essencial da experiência humana. Essa mensagem é personificada na obra de Gerhard Richter, que continua a exemplificar a resistência e a integridade artísticas em face de adversidades ideológicas.

Filme: Nunca Deixe de Lembrar

Direção: Florian Henckel von Donnersmarck

Ano: 2018

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 9/10