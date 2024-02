Último filme de Julia Roberts entrou para a lista dos 10 filmes mais assistidos da história da Netflix

Nos filmes de Sam Esmail, a complexidade humana e suas contradições são exploradas com uma nitidez que quase tangencia o profético. “O Mundo Depois de Nós” é um exemplo claro dessa abordagem, mergulhando de cabeça em temas contemporâneos que prometem dominar as discussões cinematográficas.

Esmail, com uma habilidade notável, navega entre a autodestruição humana e questões urgentes como o racismo, sem cair na armadilha de simplificar ou romantizar tais dilemas. Seu método, embasado na literatura incisiva de Rumaan Alam, provoca e desafia o público a refletir.

No filme, Amanda Sandford, interpretada com uma profundidade inquietante por Julia Roberts, é o retrato do desencanto moderno. Sua vida aparentemente invejável esconde um turbilhão de descontentamento e uma crítica mordaz à futilidade das ambições cotidianas. Roberts, com sua atuação envolvente, carrega o filme nos ombros, apresentando uma personagem cuja desilusão reflete uma sensibilidade aguda aos absurdos da realidade.

A cinematografia, a cargo de Tod Campbell, e a atuação de Roberts, criam um contraste entre a leveza visual e a gravidade dos temas abordados. Quando Amanda decide alugar uma mansão em Long Island, arrastando consigo a família para um fim de semana que prometia ser idílico, a trama se desdobra em eventos inesperados que escalam rapidamente para o cataclísmico, desafiando as percepções do espectador.

A chegada inesperada de um homem negro, interpretado por Mahershala Ali, e sua filha à mansão, alegando serem os verdadeiros proprietários, introduz uma camada de tensão racial e social. Ali e Roberts formam uma dupla poderosa na tela, trazendo à tona as complexidades das relações humanas em um cenário de crise.

“O Mundo Depois de Nós” entrelaça sátira social com elementos de suspense e drama, culminando em um desfecho que espelha as ironias e as contradições da sociedade contemporânea. Esmail, habilidoso em sua direção, oferece uma obra que não apenas entretém, mas também instiga uma reflexão profunda sobre os tempos em que vivemos.

Filme: O Mundo Depois de Nós

Direção: Sam Esmail

Ano: 2023

Gêneros: Thriller/Drama

Nota: 9/10