5 vencedores do Oscar para assistir na Netflix

Guerra ao Terror (2008), Kathryn Bigelow

Divulgação / Voltage Pictures

O enredo se passa durante a Guerra do Iraque e centra-se nas operações de um esquadrão de desarmamento de bombas do exército dos Estados Unidos. Sargento William James é um especialista em explosivos que assume o comando do esquadrão de desarmamento após a morte do líder anterior. James é conhecido por seu estilo ousado e destemido ao lidar com bombas, o que cria tensões com os outros membros da equipe, especialmente o Sargento J.T. Sanborn e o Especialista Owen Eldridge. Os membros do esquadrão enfrentam inúmeras situações de risco enquanto tentam desarmar bombas em ambientes urbanos hostis.