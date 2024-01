Último dia para assistir na Netflix a uma das histórias de amor mais amadas, fofas e tristes do cinema

Ao estrear nas salas de exibição, “P.S. Eu Te Amo” rapidamente capturou a atenção do público. Sob a direção de Richard LaGravanese, o filme contou com um elenco estelar, incluindo Hilary Swank, recém-premiada com seu segundo Oscar por “Menina de Ouro”, e Gerard Butler, que vinha do sucesso de “300”. O filme também impulsionou a carreira de Jeffrey Dean Morgan, conhecido até então por participações menores em séries de TV.

“P.S. Eu Te Amo”, na Netflix, se destaca como uma experiência cinematográfica intensamente emocional, marcada por uma história de amor e perda. A trama nos apresenta a Holly (Swank) e Gerry (Butler), um casal cuja paixão é tão profunda quanto suas frequentes discussões. A narrativa toma um rumo inesperado com a precoce morte de Gerry, deixando Holly em um estado de luto profundo, ilustrado por dias sem cuidados pessoais e uma casa desordenada, simbolizando sua desolação.

Hilary Swank entrega uma performance comovente, expressando a dor, a esperança e a vulnerabilidade de Holly com uma autenticidade que toca o espectador. O filme nos convida a mergulhar nas emoções dos personagens, refletindo sobre a capacidade do cinema de nos fazer viver realidades alheias e intensificar nossa empatia.

Baseado no romance de Cecelia Ahern, “P.S. Eu Te Amo” transporta parte de sua ambientação da Irlanda para Nova York na adaptação cinematográfica, uma mudança que adiciona uma nova camada à narrativa. Butler e Morgan, interpretando irlandeses, trazem à história um charme internacional, apesar de suas verdadeiras origens.

O enredo se aprofunda quando Holly começa a receber cartas póstumas de Gerry, cada uma revelando planos cuidadosamente elaborados por ele para ajudá-la a superar sua perda. Através de flashbacks e das novas experiências incentivadas pelas cartas, a trama se desenrola, trazendo à tona memórias e promovendo um processo de cura.

A jornada de Holly é amenizada pela presença de suas amigas Denise (Lisa Kudrow) e Sharon (Gina Gershon), que introduzem momentos de alívio cômico. Kathy Bates, como a mãe de Holly, Patricia, adiciona uma camada de complexidade ao drama, preocupada com o bem-estar emocional de sua filha.

“P.S. Eu Te Amo” se revela como um filme que equilibra humor e tristeza, amor e perda, tecendo uma reflexão sobre a vida como um mosaico de experiências. A obra convida o público a uma montanha-russa de emoções, enfatizando a importância de seguir em frente, mesmo diante das adversidades mais dolorosas.

Filme: P.S. Eu Te Amo

Direção: Richard LaGravanese

Ano: 2007

Gênero: Drama/Romance/Comédia

Nota: 9/10