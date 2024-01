6 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Orion e o Escuro (2024), Sean Charmatz

Divulgação / DreamWorks Animation

Orion parece muito com uma criança do ensino fundamental comum: tímido, discreto, nutrindo uma paixão secreta. No entanto, sob sua aparência aparentemente normal, Orion é um turbilhão de ansiedade, completamente consumido por medos irracionais de abelhas, cachorros, o oceano, ondas de celular, palhaços assassinos em bueiros e até mesmo cair de um penhasco. Mas, entre todos os seus medos, o que mais o assusta é aquilo que ele enfrenta todas as noites: a escuridão. Então, quando a personificação literal de seu pior medo faz uma visita, a Escuridão leva Orion para um passeio de montanha-russa ao redor do mundo para provar que não há nada a temer durante a noite.