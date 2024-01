Emma Roberts e Thomas Mann estrelam comédia romântica mais fofa e levinha do Prime Video

Baseado na comédia romântica soviética “Ironiya sudby, ili S legkim parom!” (a tradução seria algo como “Ironia do Destino ou se Divirta no Banho”, “About Fate” é um filme dirigido por Marius Vaysberg e adaptado por Tiffany Paulsen. Estrelado por Emma Roberts e Thomas Mann, o longa-metragem narra o interessante encontro entre Margot e Griffin, dois jovens românticos que não estão com muita sorte no amor.

A história se passa às vésperas do ano novo. Margot e Griffin, que parecem estar conectados por forças do destino desconhecidas, possuem apartamentos estranhamente similares e passam por relacionamento igualmente problemáticos. Griffin está apaixonado por sua namorada, Clementine (Madelaine Petsch) e planeja pedí-la em casamento. Enquanto isso, Margot, que está saindo com Kip (Lewis Tan), acredita que está em um relacionamento mais sério do que realmente é. Ela quer dar passos adiante e apresentá-lo para sua família no dia do casamento da irmã, que ocorre no dia 31 de dezembro, mas um dia antes da cerimônia, ele avisa que não poderá comparecer.

Griffin e Margot se encontram com seus respectivos pares no mesmo restaurante. A cena de abertura do filme é uma montagem bem dinâmica e divertida de ambos conversando com seus parceiros, mas a edição faz com que pareçam estar conversando um com outro. Os planos românticos de Griffin e Margot escorrem ralo abaixo quando seus pares não reagem da forma esperada aos seus pedidos.

Uma sequência de situações desastradas faz com que os dois tenham um encontro inesperado. Bêbado, Griffin entra por engano no apartamento de Margot, pensando ser o dele. Quando Margot se depara com um estranho deitado em sua cama, ela, claro, leva um baita susto. Como forma de absolvê-lo pelo engano, ela o convence a se passar por Kip no casamento da irmã, já que toda a família espera que ela apresente seu namorado.

Enquanto Emma Roberts é charmosa e carismática no papel de Margot, Thomas Mann exala doçura e uma espécie de desconforto fofo diante da situação. Seu personagem, Griffin, é claramente indefeso e bonzinho demais para negar o pedido de Margot.

Mas os eventos incomuns não acabam por aí. Durante o dia, uma sucessão de eventos estranhos e desastrados atrapalham os dois de chegar no casamento e atravessar todos esses perrengues juntos, com muito humor e doçura, faz com que ambos se apaixonem um pelo outro. A química entre Emma Roberts e Thomas Mann é orgânica, delicada e encantadora.

Embora tenha recebido algumas avaliações ruins “About Fate” me pegou totalmente. É levinha, despretensiosa, agradável, divertida e adorável. Eu não tenho críticas negativas a absolutamente nada sobre esse filme, porque me senti 100% reconfortada por essa produção, que entregou tudo aquilo que espero em uma comédia romântica. Tão deliciosa quanto “Simplesmente Amor” e tão reconfortante como “O Amor Não Tira Férias”, eu não tenho a menor ideia do que é que as pessoas estão dizendo quando falam mal deste filme.

Filme: About Fate

Direção: Marius Vaysberg

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10