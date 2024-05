Mais de 30 milhões de espectadores: comédia romântica é filme mais assistido na Netflix em todo o mundo

Mark Waters, renomado por suas diversas comédias leves, destaca-se especialmente por dois filmes estrelados por Lindsay Lohan: “Sexta-Feira Muito Louca” e “Meninas Malvadas”. Esses filmes não só marcaram os anos 2000 como também influenciaram muitas produções posteriores. Em “A Mãe da Noiva”, Waters homenageia o clássico “O Pai da Noiva”, que foi estrelado por Steve Martin na década de 1990, embora os enredos de ambos os filmes sejam bastante distintos.

Enquanto Steve Martin, como o protetor George Banks, conectava-se facilmente com muitos pais, a dinâmica de “A Mãe da Noiva” difere significativamente. Brooke Shields, que interpreta Lana, a personagem principal, não é exatamente ciumenta. Inicialmente, ela pode parecer controladora, mas logo fica claro que essa percepção é um exagero. Lana, na verdade, é uma mãe que faz muitos sacrifícios pessoais para ver a felicidade da filha, aceitando, por exemplo, que um financiador da empresa de sua filha escolha tanto o vestido de casamento quanto o discurso do jantar de ensaio.

Lana é uma médica e pesquisadora respeitada da Johns Hopkins, que se vê lidando com a síndrome do ninho vazio após a filha, Emma (interpretada por Miranda Cosgrove), deixar a casa. Em um esforço para convencer Emma a voltar, Lana é surpreendida pelo anúncio do noivado da filha, algo que ela nunca teria imaginado, pois não tinha ideia de que Emma estava namorando. RJ (interpretado por Sean Teale), o noivo, faz um pedido de casamento espetacular, esperando uma reação positiva da futura sogra. A surpresa inicial do noivado torna-se ainda mais dramática quando todos se reúnem na ilha de Phuket para a cerimônia.

O verdadeiro choque ocorre quando Lana reencontra o pai do noivo, Will (Benjamin Bratt), seu namorado na faculdade, cuja relação terminou abruptamente quando ele desapareceu sem explicações. Agora, além de lidar com as complexidades de seu antigo relacionamento, Lana precisa aceitar a nova dinâmica familiar. A trama utiliza um humor exagerado e pastelão para explorar a jornada de Lana e Will até o casamento de seus filhos. A narrativa provoca a dúvida: o passado deles interferirá no casamento dos filhos ou reavivará sentimentos antigos entre Lana e Will?

“A Mãe da Noiva”, disponível na Netflix, pode não ser a comédia mais inovadora ou hilária, mas certamente é um filme feito para descontrair e divertir. A proposta é clara: proporcionar um escape dos problemas cotidianos através de um humor leve e cativante. Com atuações encantadoras e carismáticas, o filme de Waters se torna uma escolha ideal para melhorar o ânimo em dias mais estressantes, cumprindo seu papel de entretenimento sem pretensões maiores.

Filme: A Mãe da Noiva

Direção: Mark Waters

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10