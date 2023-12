O filme mais bonito que você verá na Netflix vai mexer com suas emoções e tocar sua alma

“Adoráveis Mulheres”, uma adaptação cinematográfica dirigida por Greta Gerwig e lançada em 2019, ressoa com a mesma vitalidade e relevância que a obra original de Louisa May Alcott conseguiu desde sua primeira publicação em 1868. O filme, repleto de nuances e com uma direção que honra o espírito do século 19, ao mesmo tempo que se comunica eficazmente com a audiência contemporânea, oferece uma nova perspectiva sobre a famosa história das irmãs March.

A narrativa, habilmente conduzida por Gerwig, tece as vidas de Jo, Meg, Amy e Beth, trazendo à tela uma tapeçaria rica em detalhes, emoções e conflitos que transcendem o tempo. A escolha de Saoirse Ronan para interpretar Jo March, a personagem central e uma escritora aspirante, é particularmente notável. Ronan, com sua atuação intensa e sincera, dá vida a Jo de uma maneira que ressoa profundamente com a luta feminina por autonomia e reconhecimento. Meryl Streep, no papel de tia March, adiciona um toque de rigor e realismo à história, complementando o elenco estelar que inclui Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen.

A estética do filme é uma conquista por si só. A diretora e sua equipe criativa, incluindo Jacqueline Durran no figurino, escolheram uma paleta de cores específica para cada irmã, refletindo suas personalidades e trajetórias individuais. Esta abordagem, junto com a decisão de filmar em película 35mm, contribui para uma experiência cinematográfica autêntica e imersiva.

A relação entre as irmãs March, central para a trama, é retratada com uma mistura de amor, rivalidade e apoio mútuo. A dinâmica entre elas é capturada com tanta naturalidade e química que se torna fácil para o público se identificar e se envolver com cada uma de suas jornadas. Timothée Chalamet, como Laurie, o vizinho e amigo da família March, traz uma energia jovial e um toque de romance ao filme, destacando-se em suas interações com as irmãs, especialmente com Jo.

“Adoráveis Mulheres” de Gerwig não apenas reconta uma história clássica, mas a revitaliza, mantendo-se fiel às intenções originais de Alcott enquanto oferece uma interpretação fresca e relevante. O filme, como um todo, é um triunfo de narrativa, atuação e direção artística, provando que histórias clássicas podem ser reinventadas de maneiras que ressoam com as audiências modernas, sem perder sua essência e seu poder.

Filme: Adoráveis Mulheres

Direção: Greta Gerwig

Ano: 2019

Gênero: Romance / Drama

Nota: 10/10