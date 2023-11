Os humoristas artificiais

A inteligência artificial tem sido muito discutida. E nos intensos debates sobre esse assunto, alguns cientistas e intelectuais confessam que usam a Inteligência Artificial para melhorar os seus argumentos contra a Inteligência Artificial.

Até greves de roteiristas e escritores já foram feitas contra o avanço da Inteligência Artificial, principalmente o avanço no emprego dos roteiristas. Muitos roteiristas que pensaram em aderir à greve não puderam porque há um tempão estavam sem trabalho por conta justamente das Inteligências Artificiais e não conseguiram parar de escrever o que já não estavam mais escrevendo. Dizem até que alguns algoritmos de Inteligência Artificial também entraram em greve pois não estavam mais sendo usados para produzir roteiros, trocados por algoritmos mais modernos.

E os humoristas? Qual é a opinião deles sobre a Inteligência Artificial? Serão eles trocados por ChatGPTs muito engraçados? Será que os algoritmos vão começar a criar stand-ups engraçadíssimos? A ideia de que as Inteligências Artificiais estariam se apropriando de textos de humor já existentes para, a partir deles, produzir novos conteúdos não é um bom argumento, pois isso já é algo que muitos humoristas fazem o tempo todo: roubar piada dos outros.

O problema das Inteligências Artificiais no quesito Humor é que elas ainda não sabem o que é engraçado, o que faz as pessoas rirem. Talvez elas até já saibam o que faz outras Inteligências Artificiais rirem, mas não os humanos. E assim, as piadas produzidas artificialmente, a partir de milhões de outras piadas pesquisadas em uma fração de segundos não tem a menor graça.

Por isso acho que as piadas são a última fronteira a ser quebrada pelas Inteligências Artificiais. No dia que elas criarem um Humorista Artificial que consiga contar várias piadas novas e ótimas, aí ferrou! É nesse momento que a gente vai ter que dar razão ao Yuval Harari e jogar o boné, porque as Inteligências Artificiais terão tomado o controle. E pior: a gente vai rir disso!