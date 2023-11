3 filmes extraordinários que estrearam esta semana na Netflix e que você vai querer assistir duas vezes

Ninguém Precisa Acreditar em Mim (2023), Fernando Frías de la Parra

Lander Larrañaga / Netflix

Juan Pablo, um jovem mexicano prestes a começar um PhD em Literatura em Barcelona, vê sua vida tomar um rumo inesperado ao se envolver com uma rede criminosa. Esse envolvimento acidental não só o coloca em perigo, mas também serve como fonte de inspiração para o livro que sempre sonhou escrever. Em meio à realização de sua paixão literária, Juan Pablo se vê envolto em uma trama de reviravoltas surpreendentes e perigosas. Confrontado com os desafios de sua nova vida acadêmica e as consequências de sua ligação com o submundo do crime, seu caminho se transforma em uma jornada de suspense e descobertas inesperadas.