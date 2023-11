O thriller com Sandra Bullock na Netflix que você provavelmente não assistiu

Sandra Bullock é uma excelente atriz, com uma carreira tão prolífica e um nome extremamente respeitado na indústria. Ela já atuou em todos os gêneros possíveis de filmes, sendo conhecida, especialmente, por suas comédias românticas. Mas no início dos anos 2000, ela teve uma fase filmográfica de suspenses, em que colecionou alguns trabalhos notáveis, como “Crash – No Limite”, “Obsessão”, “A Casa do Lago”, “Confidencial” e este, no qual iremos falar, “Premonições”. Escrito por Bill Kelly e dirigido pelo cineasta alemão Mennan Yapo, ela interpreta Linda Hanson, uma esposa e mãe de família que passa a experimentar experiências paranormais.

Tudo começa quando seu marido viaja a trabalho. Ela acorda na expectativa do retorno dele naquele mesmo dia. Linda leva as filhas, Bridgette (Courtney Taylor Burness) e Megan (Shyan McClure), para a escola. Quando volta para casa, a campainha toca e é a polícia. Infelizmente, eles trazem a notícia devastadora da morte de seu marido em um acidente na rodovia. O carro de Jim (Julian McMahon) foi atingido por um caminhão. Ele morreu imediatamente, assim como o motorista do outro veículo.

O dia é particularmente surreal para Linda, que parece perambular entre a realidade e a loucura, ora incrédula e cabisbaixa avisando os conhecidos por telefone, ora em completo desamparo pela perda do amor de sua vida. A presença suspeita de uma mulher a leva a descobrir o caso extraconjugal de Jim. Além disso, eventos desconexos passam a deixá-la transtornada, por exemplo, um corvo morto em sua lata de lixo, sua filha mais velha aparecer cheia de cortes no rosto e a internação compulsória de Linda em uma clínica psiquiátrica, sem que ela se lembre de absolutamente nada fora de controla que tenha feito.

No dia seguinte, ela acorda e lá está Jim tomando café na cozinha, como se nada tivesse acontecido. Confusa, Linda acredita que tudo não passou de um pesadelo. No entanto, no dia seguinte, ele novamente está morto. Sua realidade intercala com a morte repentina de Jim e seu reaparecimento, como se tudo não tivesse passado de uma alucinação. Então, Linda começa a traçar uma linha do tempo para descobrir quando e como ocorreu cada evento de sua semana.

Ela procura pela amante do marido, Claire (Amber Valletta), e pelo médico que a internou, o doutor Roth (Peter Stormare). Revira cada peça do quebra-cabeça e se confunde entre a possibilidade de uma premonição macabra ou uma viagem no tempo, onde ainda é possível salvar a vida de seu marido.

O filme de Yapo nos mantém interessados ao longo de sua trama, enquanto tentamos desvendar esses mistérios junto com sua protagonista. Bullock é levada pelos extremos de cada emoção e podemos sentir o realismo e entrega de sua atuação. O filme brinca com a confusão de Linda e fazendo com que nós, como espectadores, nos sintamos igualmente perdidos em um labirinto. A tensão aumenta com elementos de suspense, como a trilha angustiante de Klaus Badelt, alguns jump scares e peças soltas. Embora sua recepção não tenha sido das melhores pela crítica, “Premonições” é um thriller que vale o entretenimento.

Filme: Premonições

Direção: Mennan Yapo

Ano: 2007

Gênero: Mistério/Supense

Nota: 8/10