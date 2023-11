Com Vin Diesel, filme da maior franquia de ação do cinema está na Netflix

A saga de Justin Lin em “Velozes e Furiosos” começou com “Desafio em Tóquio” e, até o momento, já são cinco filmes da franquia sob sua direção. Além disso, ele também é o produtor por trás do último e décimo filme lançado, e com contrato assinado para o 11, que deve sair em 2024. Já com tantas sequências, as produções mais recentes parecem ter se distanciado da proposta inicial, quando o enredo girava em torno de jovens rebeldes que participavam de corridas ilegais pelas ruas de Los Angeles.

Do primeiro, lançado em 2001, até este décimo que saiu em 2023, confesso que perdi alguns, mas percebi que o filme se transformou em algo retumbantemente comercial, porque “Velozes & Furiosos 9” é muito mais rico em celebridades que em história, como já vem acontecendo há algum tempo na franquia.

O filme reúne membros originais do elenco, como Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster com outros que foram surgindo ao longo das sequências, como Ludacris, Tyrese Gibson, Gal Gadot, também John Cena, Finn Cole, além das super celebridades Helen Mirren, Kurt Russel e Charlize Theron.

Mas a grandiosidade não vem só do elenco, “Velozes e Furiosos 9” ultrapassa todos os limites da sanidade e da razão para proporcionar um espetáculo ensurdecedor que desafia toda as leis da física e da lógica. Além do circo acrobático e pirotécnico em seus longuíssimos 143 minutos de duração, há um toque de nostalgia, em um filme que traz lembranças do passado familiar de Dom (Diesel) e até mesmo de Brian (Paul Walker).

O enredo coloca irmão contra irmão, quando Dom se reencontra com Jakob (Cole e Cena em diferentes épocas), com quem cortou relações em 1989, após a morte de seu pai. Mas o filme começa mesmo com Dom e Letty (Rodriguez) sendo visitados em sua fazenda, onde vivem reclusos com o filho, por Roman (Gibson), Ramsey (Nathalie Emmanuel) e Tej (Ludacris). O trio anuncia um novo chamado por uma aventura escaldante. Então, corta para uma sequência de perseguição insana com carros correndo e um avião sendo destroçado em uma floresta na América Central. Em menos de 10 minutos, você já viu mais cenas de ação do que em toda sua vida.

Aqui, o vilão é Jacob, o irmão invejoso e vingativo, que após passar toda sua juventude às sombras de Dom, finalmente ganha algum destaque como um superespião. Ele está envolvido em um plano para roubar um MacGuffin conectado ao chefão do crime, o senhor Ninguém (Russell). Jacob trabalha com Otto (Thue Ersted Rasmussen), filho de um chanceler alemão, com quem planeja dominar o mundo. E, então, cenas infinitas de ação tomam conta da tela praticamente nos cegando com as maravilhas e proezas dos eclípticos CGIs.

Para quem é fã da franquia, deve ser divertido ver esse universo nunca acabar e sempre encontrar novos caminhos para se manter aceso. Para o diretor, Lin, o trabalho acabou ficando pessoal e, agora, para ele, estar envolvido na franquia é como reencontrar seus amigos. Ele não se sente sozinho e ainda acredita que essa experiência tem sido uma jornada incrível e de sorte em Hollywood. Imagine quantos milhões não tem ido para os bolsos de todos os envolvidos durante este período. Com um custo de 200 milhões de dólares, o nono filme da franquia teve um rendimento de 730 milhões nas bilheterias. Isso prova como é, realmente, gostoso estar engajado neste projeto.

Filme: Velozes e Furiosos 9

Direção: Justin Lin

Ano: 2021

Gênero: Ação

Nota: 8/10