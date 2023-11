4 histórias de amor extraordinárias na Netflix, ganhadoras do Oscar, que vão fazer você querer ficar em casa

Me Chame Pelo Seu Nome (2018), de Luca Guadagnino

Divulgação / Sony Pictures

No norte da Itália dos anos 80, a serenidade do verão acolhe um jovem de 17 anos, que passa os dias na tranquilidade de uma vila italiana. A rotina do adolescente é preenchida com música clássica, leituras e flertes com sua amiga. A chegada de um charmoso estudante americano, assistente de pesquisa do seu pai, traz uma reviravolta inesperada. O jovem e o visitante desenvolvem uma conexão intensa, marcada por descobertas, intelectualidade e uma crescente tensão emocional. A narrativa desdobra-se explorando a natureza efêmera do desejo e a intensidade dos sentimentos do primeiro amor. Enquanto exploram as belas paisagens italianas, os dois protagonistas embarcam em uma jornada emocional que desafia suas percepções sobre amor, arte e vida. O filme se destaca pela delicadeza com que retrata a relação entre os personagens, embalada por uma trilha sonora envolvente e uma fotografia que captura a beleza do verão italiano.