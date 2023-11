Baseado em best-seller, filme com Charlie Hunnam e Mel Gibson é um dos mais inteligentes e divertidos do Prime Video

Diretor de uma das séries mais famosas dos últimos tempos, a icônica “Fleabag”, Tim Kirby lançou em 2021 seu filme “Crimes em Hollywood”, baseado na série investigativa que gira em torno do personagem Charlie Waldo, escrita por Howard Michael Gould. Recebido com críticas duras e desnecessárias, o filme é muito mais interessante, inteligente e divertido do que escreveram. Se é cheio de clichês de tramas de detetive, e qual o problema nisso? Com atuações carismáticas de um elenco de peso, um enredo instigante e envolvente o bastante e um andamento dinâmico, meu veredito é de que “Crimes em Hollywood” vale, sim, seu tempo.

No enredo, Charlie Waldo (Charlie Hunnam) é um ex-policial que vive isolado nas montanhas da Califórnia. Morando em um trailer, seu novo estilo desapegado de vida requer que ele tenha apenas cem pertences. Meditando nas horas vagas, se alimentando de sua própria horta e tendo como única amiga uma galinha, Waldo parece estar fugindo de uma antiga vida. Quando recebe a visita de uma detetive com quem teve um romance no passado, Lorena Nascimento (Morena Baccarin), que o propõe um trabalho, seus dias de paz e solidão estão contados.

Embora rejeite participar das investigações a um ator de Hollywood suspeito pela morte de sua própria esposa, o destino se encarrega de buscar por Charlie Waldo. Ele recebe uma ligação inusitada de Wilson Sikorsky (Rupert Friend), executivo do cinema e amigo pessoal do ator suspeito do crime, Alastair Pinch (Mel Gibson), com uma oferta irrecusável para aceitar a missão investigativa. Além disso, uma dupla de criminosos começa a perseguir Waldo em busca de um pen-drive que Lorena supostamente teria deixado com ele.

O mistério fica ainda mais interessante depois que Waldo percebe que está sendo seguido por outra pessoa, além dos dois criminosos. Lorena está desaparecida e a professora de jardim de infância, que dá aula para a filha de Alastair Pinch, Jayne White (Lucy Fry), é enigmática e sedutora o bastante para atrair sua atenção. Ela também parece saber mais do que imaginamos sobre a morte da esposa do ator. Waldo acredita que todos estes fatos estão interligados e vão conduzir à solução do crime.

Diante de uma trama intricada, recheada de confusão, humor, violência explícita, romance e reviravoltas, Waldo precisa chegar até a verdade, seja para selar o destino de Alastair dentro de uma prisão e longe das câmeras de uma vez por todas, ou descobrir que o assassino é outra pessoa e que a verdade esconde muito mais segredos do que imaginamos. O passado de Charlie Waldo acaba vindo à tona junto com todas as outras revelações do filme.

“Crimes em Hollywood” é diversão garantida. No estilo “Dois Caras Legais”, este é o melhor filme de Mel Gibson em décadas e que nos permite relembrar seu talento e seus antigos dias de glória. Quando à Hunnam, que também é produtor deste filme, ele está simplesmente brilhante e conduz a história com charme, destreza e humor. Não apenas um entretenimento, o longa de Tim Kirby presenteia o público com um enredo sagaz, provocativo e encantador.

Filme: Crimes em Hollywood

Direção: Tim Kirby

Ano: 2022

Gênero: Mistério/Comédia/Ação

Nota: 10