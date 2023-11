Desligue o cérebro e relaxe com filme divertidíssimo com Dwayne Johnson na Netflix

A série televisiva “Baywatch — SOS Malibu” foi um verdadeiro fenômeno nos anos 1990, reunindo mais de 1 bilhão de espectadores na frente das telinhas e se consolidando como o programa mais assistido de todos os tempos. O enredo, que gira em torno de um grupo de salva-vidas que fazem a segurança dos visitantes das praias de Los Angeles, elevou David Hasselhoff e Pamela Anderson ao status de celebridade. A corrida icônica em câmera lenta na praia é uma das cenas mais populares da televisão. Quem nunca viu?

Após 12 anos de show, a série acabou, mas em 2003 foi ressuscitada por Hasselhoff, que reuniu o elenco para o filme “Havaí”. Mais de dez anos depois, a história voltou mais uma vez em formato longa-metragem, sob direção de Seth Gordon e texto de Michael Berk, Douglas Schwartz e Gregory J. Bonann. O filme “Baywatch: S.O.S. Malibu” é estrelado por Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario.

Menos engraçado do que pretende ser, “Baywatch: SOS Malibu” força bastante a risada, mas cai no exagero e, possivelmente, no grotesco. O enredo gira em torno de Mitch Buchannon (Johnson), chefe de uma patrulha de uma praia de Los Angeles que está prestes a receber novatos em sua equipe. Um circuito com diversos candidatos irá provar a resistência e as habilidades físicas dos melhores competidores pelas vagas.

Quando Matt Brody (Efron) aparece, deixa claro que não disputará vaga alguma, pois sua entrada na equipe já havia sido acertada previamente. Ele, que é um nadador profissional, ganhou duas medalhas olímpicas, mas está falido após perder seus patrocinadores devido a alguns escândalos em sua carreira. Pouco carismático, egocêntrico e competitivo, Brody não gosta de trabalho em grupo e não age com o altruísmo de um resgatador profissional. Isso faz com que Mitch resista em aceitá-lo na sua equipe, mas acaba pressionado pelo chefe, o capitão Thorpe (Rob Huebel), a abraçar o novo membro. Já no circuito são selecionados Summer Quinn (Daddario) e o abobalhado Ronnie (Jon Bass). Este último personagem é a principal fonte de cenas cômicas e ridículas do filme, transformando o personagem mais em motivo de pena e nojo que de encanto e doçura.

Quando uma empresária e mafiosa abre uma boate badalada na região, corpos começam a aparecer no mar, queimando a reputação da patrulha. Então, Mitch e Brody deixam sua rivalidade de lado para investigar, muito além de suas competências profissionais, os crimes. Quinn também participa das arriscadas missões para descobrir o envolvimento da dona da balada interpretada por Priyanka Chopra Jonas. Quando Mitch é demitido por desrespeitar a autoridade da polícia, os outros integrantes de salva-vidas são recrutados por Brody para provar a autenticidade das desconfianças de Mitch e ajudá-lo a ser recolocado em seu posto.

Apesar do humor forçado, a dinâmica do filme, as cenas intensas e intrigantes, o suspense e ação com alguns alívios cômicos podem realmente proporcionar diversão e entretenimento para espectadores que só estão buscando por uma abstração. Não há muita profundidade no enredo e nenhuma inovação cinematográfica que mereça algum destaque. O filme simplesmente é uma pausa para o público das preocupações reais.

Filme: Baywatch: SOS Malibu

Direção: Seth Gordon

Ano: 2017

Gênero: Comédia/Aventura/Policial

Nota: 7/10