Na Netflix: os 7 melhores filmes que estreiam em novembro

À medida que novembro se instala, a Netflix atualiza seu catálogo com novos filmes, prometendo ampliar as opções de entretenimento para seus assinantes. A curadoria desses títulos sugere uma busca por diversidade temática e a aposta em narrativas que se destacam pela sua realização técnica e pela profundidade de seus roteiros. Neste contexto, a Revista Bula apresenta uma lista criteriosa com filmes que merecem atenção especial este mês.

O critério para a seleção destes filmes vai além da popularidade ou do apelo comercial. A lista é composta com um olhar atento para a qualidade da direção, o desenvolvimento do enredo e a capacidade dos filmes de provocar reflexão ou oferecer uma nova perspectiva. Filmes que exploram complexidades humanas, desafios sociais ou façanhas criativas compõem esta seleção, refletindo o compromisso da plataforma em trazer conteúdo significativo e variado.

Entre as estreias, encontram-se obras de cineastas renomados e novos talentos. Cada filme é escolhido por sua singularidade, seja ela narrativa, estética ou conceitual. Por exemplo, a lista inclui desde o drama intenso de “As Ladras”, passando pelo suspense intricado de “Dias Difíceis”, até o retrato documental imersivo de “Nyad”. Estas escolhas são representativas do alcance e da versatilidade que a Netflix procura oferecer.

A Revista Bula oferece esta lista como um guia para os espectadores navegarem entre as novidades da plataforma, com o intuito de enriquecer a experiência cinematográfica dos usuários. Cada filme listado é uma janela para diferentes culturas, histórias e emoções, selecionados para acompanhar os diversos gostos e interesses de quem acessa a Netflix em busca de qualidade e inovação no campo do cinema.

As Ladras (2023), Mélanie Laurent Gael Turpo / Netflix Duas amigas unidas desde a infância compartilham agora mais do que memórias: uma carreira no crime. Com ambições que ultrapassam os limites da lei, planejam o audacioso roubo de uma valiosa obra de arte, nada menos que do prestigiado Museu do Louvre. Conscientes de que não podem executar tal façanha sozinhas, elas recrutam um par improvável: um burocrata em formação e uma destemida motociclista que também é boxeadora. Juntas, essas quatro almas arriscadas se armam com dispositivos engenhosos, desde latas de refrigerante até asa-deltas, em um espetáculo de astúcia e audácia. No entanto, o que começa como um crime calculado rapidamente se transforma em um confronto inesperado e tumultuoso com as Forças Especiais Francesas, onde cada movimento pode ser o seu último em uma batalha que promete ser lendária.

Dias Difíceis (2023), Michihito Fujii Divulgação / Toho Company Yuji Kudo, um detetive com a vida pessoal já em frangalhos devido à saúde precária de sua mãe, enfrenta uma tempestade de adversidades em uma única noite. O impacto devastador da morte de sua mãe se entrelaça com um chamado inquisitivo sobre sua integridade, mergulhando-o em uma espiral de desespero e decisões questionáveis. Uma fatalidade que se segue, fruto de um acidente infeliz, o coloca em uma posição onde ocultar um corpo parece ser a única saída viável, uma escolha que o leva a enredar o cadáver em um esquema macabro com a própria mãe. Para piorar, uma mensagem enigmática e ameaçadora surge, aumentando a tensão de uma noite já trágica, sugerindo que os olhos de um chantagista podem estar em cada sombra.

Elena Sabe (2023), Anahí Berneri Soledad Lareo / Netflix Após o trágico falecimento de sua filha, uma mãe desolada, enfrentando sua própria batalha contra o Parkinson, agarra-se à busca por respostas como uma forma de encontrar alguma paz. Elena, decidida a descobrir a verdade, deixa seu conforto suburbano, encarando uma jornada física e emocional em direção à capital, onde espera que uma antiga conhecida de sua filha possa lançar luz sobre os eventos sombrios. Nessa peregrinação, cada estação traz à tona memórias profundas, misturando-se com o presente em um turbilhão de emoções, e conduzindo-a a uma revelação tão surpreendente quanto as ondas de dor e amor que a atravessam.

Nyad (2023), Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi Liz Parkinson / Netflix Uma ex-nadadora maratonista, agora jornalista, é acometida pela inquietude de um desafio há muito considerado impossível. Após trinta anos longe das competições, ela volta suas atenções para a travessia mais temida e reverenciada do mundo da natação: o trecho que separa Cuba da Flórida. Na iminência da terceira idade, Diana se lança em um processo de treinamento que testará não só sua resistência física, mas também sua determinação e espírito. Com uma equipe e uma amiga que acreditam no impensável, ela enfrenta o vasto oceano, seus perigos e seu próprio passado, enquanto busca completar a jornada sem a proteção tradicional contra os predadores das profundezas, uma meta que se mostra tão colossal quanto os próprios mares que busca conquistar.

O Assassino (2023), David Fincher Divulgação / Netflix Na obscuridade de um mundo amorfo e cruel, um assassino profissional navega pelo vazio de sua existência solitária e gelada. Sua vida é um ciclo constante de vigilância e violência, uma rotina que começa a desgastar sua psique à medida que ele se perde em sua própria mente perturbada. A calma que sempre foi sua aliada começa a falhar quando ele enfrenta uma série de erros não característicos de sua natureza metódica. Esse declínio o leva a uma colisão fatal com aqueles que o contrataram, e a caçada que se segue o arrasta por um mundo sem fronteiras, onde o estilo noir sangrento se entrelaça com a brutalidade de um homem que nunca conheceu o arrependimento, mas que agora deve enfrentar as consequências de seus atos.

Rustin (2023), George C. Wolfe Divulgação / Netflix Em meio à agitação e fervor social dos anos 60, emerge a figura de Rustin, um homem cuja vida é um testemunho de coragem e de luta pelos direitos civis. O filme traça seu percurso desde os primórdios de sua militância até sua ascensão como líder emblemático da Marcha de Washington. Rustin é retratado como um homem de paixões inflamadas, tanto pelas causas que abraça quanto pelos desafios pessoais enfrentados como pacifista e homem gay em uma época de intolerância. Sua jornada é uma representação visceral de um ativista que não apenas sonhava com um mundo melhor, mas também estava disposto a colocar sua vida em linha para moldar esse futuro.