Comédia francesa acaba de chegar na Netflix e é descanso para mente e para coração

Comédia francesa de Philippe de Chauveron, “Que Mal Eu Fiz a Deus? 2” é sequência de filme aclamado de título homônimo do mesmo diretor. A França é conhecida por seu pioneirismo e qualidade no cinema. Mas as comédias francesas são especiais, porque seu humor único e um tanto ingênuo, dão um toque de doçura e requinte ao gênero, tantas vezes esnobado nos círculos mais intelectuais. Também não é novidade que a França é um dos países europeus mais diversos, recebendo em seu eixo imigrantes de vários países que firmam suas raízes por lá.

Neste enredo coescrito por Guy Laurent, a família Verneuil retorna para dar continuidade às situações inusitadas vivenciadas por Claude (Christian Clavier) e Marie (Chantal Lauby), pais de quatro mulheres que se casaram com homens de diferentes etnias. Odile (Julia Piaton) é casada com o judeu David Benichou (Ary Abittan); Isabelle (Frédérique Bel) é esposa do argelino Rachid Benassem (Medi Sadoun); Ségolène se uniu ao chinês Chao Ling (Frédéric Chau), com quem tem duas filhas; enquanto Laure (Élodie Fontan) está preste a ter um filho do marido senegalês Charles Kofi (Noon Diawara).

Claude e Marie, que são patriotas e tradicionais franceses, não esperavam que sua família tivesse tantas nacionalidades. Mas superados os primeiros impactos culturais demonstrados no filme anterior, agora eles enfrentam um novo desafio: todas as suas filhas estão planejando mudarem de país com seus cônjuges e filhos. Depois de um negócio entre os genros, liderado por David, não dar certo, eles começam a planejar seu futuro em algum outro lugar onde suas carreiras possam finalmente decolar. David e Odile pretendem ir embora para Israel, enquanto Isabelle e Rachid, desanimados com os rumos da advocacia na França, querem lutar pelo feminismo na Argélia. Chao Ling deseja levar sua família para a China. Charles, que não consegue trabalhos como ator, acha que a esposa Laure deve aceitar uma proposta de emprego em Mumbai, na Índia.

Quando a família dá as notícias de mudança aos sogros, o mundo de Claude e Marie desmorona. Afinal, tudo que eles mais querem é ver os netos crescerem por perto. Então, a dupla decide sabotar os planos das filhas e genros para que suas partidas não deem certo. Após algumas confusões, eles realmente conseguem dar uma sacodida na situação.

Na mesma pegada de “Certas Pessoas”, filme lançado por Kenya Barris e Jonah Hill neste ano, “Que Mal Eu Fiz a Deus? 2” brinca de forma sutil e perspicaz com os conceitos e preconceitos, as diferenças culturais e o conservadorismo dos mais velhos, criticando e confrontando estes pensamentos antiquados, transformando-os em ridículos. Chauveron equilibra bem as doses de humor para conseguir uma mistura ácida, mas não de mau gosto, e acessível às pessoas, de forma não ofensiva. O próprio cineasta revelou que é difícil e misterioso chegar na combinação certa.

Apesar do tema complexo, as atuações leves e descontraídas, principalmente de Christian Clavier e Chantal Lauby tão um tom adorável e relaxante à história, que é passatempo eficaz.

Filme: Que Mal Eu Fiz a Deus? 2

Direção: Philippe de Chauveron

Ano: 2019

Gênero: Comédia

Nota: 8/10