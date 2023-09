4 filmes extraordinários que acabaram de estrear na Netflix e farão você querer ficar em casa no fim de semana

A Netflix, nossa companheira fiel de finais de semana, madrugadas insones e momentos de procrastinação, tem o dom de sempre nos surpreender com novidades no seu catálogo. Semana após semana, novos títulos surgem na plataforma, como cogumelos após a chuva, prontos para serem colhidos por ávidos espectadores em busca de novas histórias. Esta semana, não foi diferente e quatro filmes, cada um em seu estilo, desembarcaram no vasto oceano de opções da Netflix. A lista vai do humor refinado à tensão de um bom suspense, oferecendo motivos de sobra para a arte milenar de maratonar filmes no sofá ganhar mais adeptos. Se você já estava planejando um fim de semana recluso, com essas novas adições, seu sofá pode se tornar um lugar ainda mais atraente!

A Incrível História de Henry Sugar (2023), Wes Anderson Divulgação / Netflix O filme, centrado na figura de Henry Sugar, vivido por Benedict Cumberbatch, narra a jornada de um homem próspero que, ao se apoderar de um livro misterioso, ganha a habilidade única de enxergar através de objetos e prever o futuro. Com seu novo dom, ele elabora uma estratégia astuta para enganar em jogos de aposta. O elenco distinto, com nomes como Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Rupert Friend, Dev Patel e Richard Ayoade, adiciona profundidade à trama com atuações cativantes, consolidando um filme que mescla comédia sofisticada e uma estética inovadora e audaciosa, assinatura irrefutável de Anderson.

Amor Esquecido (2023), de Michael Gazda Bartosz Mrozowski / Netflix Fundamentado no romance de 1937 de Tadeusz Dolega Mostowicz, o filme explora conceitos de memória e identidade, contando a história de Rafał Wilczur, um médico que, após perder sua memória devido a traumas, assume uma nova identidade e pratica medicina ilicitamente. Projetado para alcançar renome internacional, o longa preserva a riqueza e complexidade narrativa de suas inspirações, balanceando elementos de drama e melodrama e recebendo elogios da crítica. A atmosfera densa, tonalidades intensas e atuações destacadas consolidam este filme no cenário cinematográfico polonês, reforçando a posição do diretor como um inovador significativo no mundo do cinema.

Camaleões (2023), Grant Singer Kyle Kaplan / Netflix Na atmosfera enigmática de Nova Inglaterra, a história nos conduz pelos meandros da investigação de Tom Nichols, personificado por Benicio del Toro, um detetive resoluto e obstinado. Ele se embrenha na busca pela verdade envolvendo o cruel homicídio de uma aspirante corretora de imóveis. Entretanto, neste emaranhado de sombras e segredos, nada é tão claro quanto parece, já que uma rede de enganos e falsidades envolve o sinistro crime, e até mesmo as percepções e convicções de Tom são postas à prova, transformando sua jornada em um labirinto de desconcertantes revelações e inexplorados enigmas, onde a verdade parece cada vez mais escorregadia e inalcançável.