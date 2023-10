Descubra 10 vinhos de alta qualidade que podem ser encontrados por R$ 50 ou menos

Casa Perini Sauvignon Blanc

Originário da encantadora Serra Gaúcha, o Casa Perini Sauvignon Blanc é um convite ao frescor e vivacidade. Seu tom amarelo-palha reflete uma paleta aromática que combina notas cítricas de lima com a exuberância da flor de maracujá, culminando com toques de erva-cidreira. Sua acidez bem calibrada proporciona uma degustação revigorante, tornando-o o companheiro ideal para aves delicadas, peixes leves, frutos do mar, pratos com nuances agridoces e risotos de queijos e vegetais.