Os 7 filmes mais fofinhos da Netflix que vão te fazer evoluir espiritualmente essa semana

Em um mundo frequentemente tomado por agitações e efemeridades, há algo profundamente curativo em se refugiar no aconchego de histórias que acalentam a alma e nos reconectam com a essência da humanidade. A Netflix, sempre em sincronia com as diversas nuances de seu público, apresenta uma seleção de filmes que, além de entreter, têm o poder de provocar profundas reflexões espirituais. Estes não são apenas filmes, mas viagens de autodescoberta, abraços cinematográficos que reconfortam o coração. Aqui, destacamos alguns filmes fofinhos da plataforma que, garantimos, serão mais do que uma simples sessão de cinema: serão um convite à evolução espiritual nessa semana. Destaques para “Como Seria se…?”, de 2022, de Wanuri Kahiu; “Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos” de 2020, de Brenda Chapman; e “Feel the Beat”, de 2020, de Elissa Down. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Bettina Strauss/Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos (2020), Brenda Chapman Divulgação/ Endurance Media Alice, uma menina de oito anos, seu irmão travesso Peter e seu brilhante irmão mais velho David deixam suas imaginações correrem soltas durante um verão revigorante no campo inglês. Encorajadas por seus pais Jack e Rose, as brincadeiras de faz de conta das crianças, lutas de espadas e aventuras em navios piratas chegam a um fim abrupto quando a tragédia ocorre. Peter, ansioso para se provar um herói para seus pais, que estão cheios de luto e passando por dificuldades financeiras, parte com Alice para Londres, onde tentam vender uma relíquia de família para um sinistro dono de uma loja de penhores. Ao retornar para casa, Alice busca refúgio temporário em uma toca de coelho maravilhosa, enquanto Peter escapa permanentemente da realidade ao adentrar um reino mágico como líder dos Garotos Perdidos.

Feel the Beat (2020), Elissa Down Divulgação / Netflix April é uma dançarina talentosa que tenta fazer sucesso na Broadway. Mas, quando seu sonho dá errado, ela volta a morar com o pai numa cidadezinha em Wisconsin. Apesar de fazer de tudo para evitar as pessoas da cidade, inclusive seu primeiro amor, Nick, ela acaba sendo chamada por sua antiga professora de dança para dar aulas para um grupo de crianças muito especiais e descobre que há mais de uma maneira de se realizar um sonho.

Mais Que Vencedores (2019), Alex Kendrick A vida muda da noite para o dia para o treinador John Harrison, quando seu time de basquete do ensino médio e os sonhos do campeonato estadual são destruídos sob o peso de notícias inesperadas. Quando a maior fábrica fecha e centenas de pessoas deixam sua cidade, John questiona como ele e sua família enfrentarão um futuro incerto. Depois que John relutantemente concorda em treinar desportistas de cross country, ele e sua esposa Amy conhecem uma aspirante a atleta que está forçando seus limites em uma jornada rumo à descoberta. Inspirado pelas palavras e orações de um novo amigo, John se torna o treinador menos provável, ajudando a corredora menos provável a tentar o impossível na maior corrida do ano.

Eu Não Sou um Homem Fácil (2018), Eléonore Pourriat Divulgação / Netflix Damien é um homem que nasceu para uma vida de privilégios, liberdade e oportunidades ilimitadas. Machista e conquistador, ele acredita na superioridade masculina. Um dia, enquanto caminha, bate a cabeça em um poste e se vê preso em um mundo paralelo. Nessa nova realidade, os homens são considerados o sexo frágil. Seu melhor amigo se torna dona de casa, seu corpo é objetificado e hipersexualizado, e os homens são submissos às mulheres. Indignado quando os seus direitos inalienáveis lhe são retirados, passa a questionar o quanto isso é errado.

Extraordinário (2017), Stephen Chbosky Dale Robinette / Studiocanal Auggie Pullmann vai começar a quinta série e pela primeira vez irá para a escola e conviverá com outros colegas. Antes, ele recebia educação em casa, pela sua mãe, Isabel. Além de se preocupar com o quanto as outras crianças são mais avançadas no ensino, Auggie nasceu com uma anormalidade genética que tornou seu rosto bem diferente do comum. Ele passou por mais de 20 cirurgias e agora pode ouvir e falar como uma criança qualquer, mas fisicamente ele não se encaixa. Sem poder usar seu capacete de astronauta na escola, Auggie e sua família enfrentarão grandes desafios com essa nova mudança.