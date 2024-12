Grandiosa e imperdível: a série que custou 20 milhões por episódio é a produção mais cara da Netflix em 2024

O sonho por liberdade é o que o homem pode ter de mais precioso. Mas o que fazer quando o sonho de liberdade perde até mesmo sua natureza metafórica e se torna uma espécie de sonho dentro do sonho? O título do famoso poema, um dos derradeiros de Edgar Allan Poe (1809-1849), cai como uma luva para definir “O Problema dos 3 Corpos”, um enevoado delírio futurista sobre o obscurantismo, essa praga a impossibilitar o entendimento entre os homens, ideia utópica pela própria essência. Baseada no romance de ficção científica homônimo do chinês Liu Cixin, de 2006, a série criada por David Benioff, Alexander Woo e D. B. Weiss avança e retrocede no tempo fazendo a alegria de quem não dispensa histórias intrincadas, onde os mistérios sucedem-se sem trégua e argumentos mais e mais cabeçudos vão se misturando conforme as questões apresentadas, uma mais urgente que a outra, ganham corpo.

Ciência e religião nunca se bicaram, e até poder-se-ia dizer que o tal progresso está sempre muito bem com a ciência recolhida a suas atribuições — o que pode ser só um pretexto para o o ódio ao saber e a tirania das opiniões, como sabemos todos os que vivemos o surto planetário de covid-19. Contraditório? Sem dúvida, mas não é de hoje que os exemplos impõem-se. A solidão é muito mais que tão somente a vontade de estar só; há passagens verdadeiramente invulgares na vida do ser humano em que é de fato necessário retirar-se do mundo, ainda que metaforicamente, mesmo que pelo espaço de um instante. É preciso esquecer muito para se lembrar do pouco que importa de verdade; é forçoso mergulharmos no mais fundo de nós a fim de saber para onde devemos ir.

Na introdução, um físico é humilhado num púlpito na China da Revolução Cultural, entre 1966 e 1976, diante da filha, Ye Wenjie. A postura da personagem de Zine Tseng define muito do que acontece cerca de sessenta anos mais tarde, quando uma sequência de mortes de cientistas intriga o mundo. Nesse movimento, Auggie Salazar passa a ver uma contagem regressiva luminosa diante de seus olhos, e Benioff, Woo e Weiss aproveitam para incluir as pitadas de alucinação que mexem com o público, com gente que aparece e some sem deixar vestígios. Eiza Gonzalez personifica boa parte do incômodo que “O Problema dos 3 Corpos” gera, investigado por Da Shi, o ótimo detetive maldito de Benedict Wong.

Série: O Problema dos 3 Corpos

Criação: David Benioff, Alexander Woo e D. B. Weiss

Ano: 2024

Gêneros: Thriller

Nota: 9/10