Os 5 filmes de ação mais vistos do momento na Netflix

Desde os primórdios do cinema, filmes de ação têm desempenhado um papel primordial em elevar nossos batimentos cardíacos, nos oferecendo um coquetel visual de adrenalina, suspense e tensão. E, como sempre, a Netflix, líder no universo do streaming, tem sido o porto seguro para aficionados do gênero. Neste oceano cinematográfico de emoções palpáveis e sequências de tirar o fôlego, selecionamos os cinco filmes de ação mais vistos do momento. Prepare a pipoca, mas esteja avisado: estes títulos vão te fazer pular de tensão na poltrona, a cada reviravolta, cada explosão, cada momento crítico. Se você é daqueles que busca uma injeção de adrenalina no conforto do lar, então está no lugar certo. Destaques para “Agente Stone”, de 2023, de Tom Harper; “Projeto Extração”, de 2023, de Scott Waugh; e “Paraíso”, de 2023, de Boris Kunz e Tomas Jonsgården. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Agente Stone (2023), Tom Harper Robert Viglasky / Netflix A agente de inteligência internacional Rachel Stone deve embarcar em uma missão perigosa para proteger um misterioso e precioso dispositivo, conhecido como O Coração. Stone é encarregada pela operação de manutenção da paz conhecida como Charter para manter o objeto a salvo de cair nas mãos do inimigo.

Projeto Extração (2023), Scott Waugh Divulgação / Flame Pictures Company O ex-soldado Luo Feng lidera um grupo de segurança privada no Oriente Médio devastado pela guerra para resgatar um grupo de cientistas de uma refinaria de petróleo. A única saída para a caravana de ônibus que transporta centenas de trabalhadores das refinarias e suas famílias é pela chamada Rodovia da Morte. Lá, os ônibus são invadidos por um grupo de mercenários bem equipados e treinados, liderados por Chris Van Horne e seu irmão Henry, que conseguem capturar o cientista líder e outros. Chris foi enganado por Henry para participar do ataque sob falsos pretextos. Acontece que Henry está trabalhando para o bandido Owen Paddock, que está por trás do ataque à refinaria de petróleo. Luo Feng e Chris terão que se unir para salvar os civis, e ambos têm interesses pessoais em jogo.

Paraíso (2023), Boris Kunz e Tomas Jonsgården Andrej Vasilenko / Netflix Em um futuro distópico, Aeon é uma empresa que trabalha com tecnologia de última geração, capaz de comprar tempo de vida de algumas pessoas e vendê-lo a outras, proporcionando rejuvenescimento imediato deste segundo grupo e o envelhecimento do primeiro. Max e Elena têm uma vida quase perfeita. Mas, quando o casal precisa de dinheiro imediato, tudo vira de cabeça para baixo. Para quitar uma dívida inesperada, Elena abre mão de 40 anos de vida. Impedidos de ter um futuro juntos, o casal decide reagir. Max trabalha na Aeon e faz o que pode tentando recuperar o tempo “vendido” por Elena, mas nada será como antes.

Os Reis da Rua (2008), David Ayer Divulgação / Searchlight Pictures Tom Ludlow é um policial disfarçado de Los Angeles pouco ortodoxo e impiedosamente eficiente. O capitão Jack Wander sempre cobre Ludlow, assim como seus colegas um tanto quanto ciumentos. Depois de uma ação tecnicamente com violência excessiva contra uma gangue coreana perversa, durante a libertação de crianças escravas sexuais sequestradas, Ludlow se torna o alvo do capitão do Departamento de Assuntos Internos James Biggs, que se sente preterido após a promoção de Wander a chefe. Durante uma ação a um assalto em uma joalheria, o parceiro de Ludlow, Terrence Washington, acaba sendo morto. Ludlow abre caminho pelos degraus retorcidos da polícia e pelas ruas mortais de Los Angeles em busca de respostas que só levam a mais perguntas.