5 comédias inteligentes na Netflix que são doses de sabedoria para o coração

As Semanas Mágicas (2023), Appie Boudellah e Aram van de Rest

Max Maloney / Netflix

A bem-sucedida Anne só pensa no trabalho. Mas, ao voltar da licença-maternidade, percebe que a vida muda completamente quando se tem um bebê, o que acaba prejudicando a relação com o marido, Barry. Por isso, ela decide entrar no clube para mães fundado por Kim, que é casada com Roos. Já Ilse e o marido, Sabri, vêm de culturas diferentes. Isso complica tanto o relacionamento quanto a criação do filho do casal, especialmente quando a mãe de Sabri vai morar com eles para ajudar nessa nova fase da vida.