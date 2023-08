O diamante escondido da Netflix que você provavelmente não assistiu

Baseado na obra de Javier Cercas, “O Autor “, dirigido por Manuel Martín Cuenca e lançado em 2017, aborda profundamente os conflitos e dilemas enfrentados por aqueles que se aventuram no universo da escrita. A trama segue a trajetória de Álvaro, interpretado de forma intensa por Javier Gutierrez, que recebeu o prêmio Goya de Melhor Ator pelo papel.

Álvaro é um notário nos seus quarenta anos, cuja vida pessoal e profissional parece estar à beira do colapso. Após aconselhamento do seu chefe, Alfonso (interpretado por Alberto González), ele decide se afastar do trabalho. No entanto, esse recesso culmina em sua demissão, o que o leva a reavaliar seu caminho. Paralelamente, um desentendimento com sua esposa Amanda, uma escritora renomada interpretada por Maria Leon, coloca ainda mais desafios em seu caminho.

A mudança de Álvaro para um novo apartamento representa não apenas um recomeço, mas também um mergulho em sua obsessão de se tornar escritor. Dentro desse novo ambiente, ele conhece personagens que moldam sua jornada, como Lola (interpretada por Adelfa Calvo, que ganhou o Goya de Melhor Atriz Coadjuvante) e o misterioso professor de escrita criativa, Juan, vivido por Antonio de la Torre.

A busca por uma história autêntica leva Álvaro a se envolver na vida dos seus vizinhos, imigrantes mexicanos Irene (Adriana Paz) e Enrique (Tenoch Huerta), o que destaca sua tendência a manipular situações em prol da sua escrita. Essa interferência, no entanto, coloca Álvaro em situações cada vez mais complicadas, culminando em um episódio criminal que envolve todos os moradores do prédio.

Manuel Martín Cuenca, com a ajuda do roteirista Alejandro Hernandez, conduz a trama de maneira a equilibrar momentos de tensão e humor, fazendo de “O Autor “ uma reflexão profunda sobre o processo criativo, a ética e as linhas tênues que separam a ficção da realidade.

O filme evidencia os desafios do ofício da escrita, onde a busca pelo sucesso nem sempre segue um caminho linear. “O Autor” ressalta que, por vezes, o talento reside na perseverança e na capacidade de enfrentar obstáculos, tanto externos quanto internos.

Filme: O Autor

Direção: Manuel Martín Cuenca

Ano: 2017

Gênero: Comédia/Drama/Suspense

Nota: 9/10