Solidão e descoberta: o filme da Netflix que vale cada segundo de seu tempo e vai mexer com o seu coração

“Por Lugares Incríveis” inicia como uma trama aconchegante de romance adolescente, dando a impressão de uma narrativa serena sobre como um amor inesperado pode resgatar alguém dos abismos mais profundos. No entanto, essa percepção transforma-se à medida que o filme avança. É crucial alertar que o filme aborda depressão e transtornos mentais com intensidade, portanto, pode atuar como gatilho emocional para alguns espectadores. Apesar disso, serve como uma janela para entender aqueles que enfrentam tais desafios.

Lançado em 2020 e dirigido por Brett Haley, este drama entrelaçado com nuances românticas é baseado no best-seller de Jennifer Niven, magistralmente adaptado para o cinema por Liz Hannah. A história segue a jornada de dois adolescentes em um turbilhão emocional. Finch, interpretado por Justice Smith, é um jovem de 16 anos com transtorno bipolar que, após um episódio explosivo na escola, encontra-se sob supervisão. Um destino inusitado o leva a encontrar Violet, vivida por Elle Fanning, em uma situação de desespero numa ponte, desencadeando uma conexão entre os dois.

Violet ainda lamenta a morte trágica de sua irmã e melhor amiga, um acontecimento que a levou a um estado de profunda depressão e alienação. Quando um projeto escolar os impulsiona a explorar lugares significativos em Indiana, Finch, obstinadamente, escolhe Violet como sua companheira de aventura. Apesar das hesitações de Violet, a dupla embarca em uma jornada repleta de descobertas.

Ao percorrerem locais encantadores, a crescente amizade entre eles se torna evidente. Finch, com um propósito renovado, tenta trazer Violet de volta à luz, mostrando-lhe as maravilhas da vida. No entanto, enquanto Violet começa a redescobrir a alegria de viver, as lutas internas de Finch permanecem ocultas. Ele se esforça para salvar Violet, mas enfrenta um dilema ao não conseguir salvar a si mesmo. O desfecho dessa união é imprevisível, mas certamente tocante.

À medida que o filme se desenrola, sua natureza suave dá lugar a uma narrativa mais crua e profunda. Longe de ser uma simples comédia romântica, o filme destaca a importância dos detalhes e dos pequenos momentos na vida.

A performance de Justice Smith e Elle Fanning é impecável. Smith, com seu humor afiado e carisma, traz à vida Finch de uma maneira que só ele poderia, enquanto Fanning transmite a melancolia e a sutileza de Violet de forma brilhante. Juntos, eles proporcionam uma experiência cinematográfica memorável.

Filme: Por Lugares Incríveis

Direção: Brett Haley

Ano: 2020

Gênero: Drama/Romance

Nota: 9/10