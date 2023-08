30 minicontos sobre (anti) racismo

Escravidão

A enorme fazenda, centenária. Tudo rude, arcaico. No andar de baixo da casa, a senzala. Porão sujo, às traças. O fascínio do guia maior que o meu, relembrando os horrores da reclusão dos escravos. No surdo salão, os requintes daquela crueldade me chegavam do negrume das coisas.



C.J. Oliveira