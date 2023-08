O filme mais brutal e impactante da última década está na Netflix e não te deixará desviar o olhar

“Se imaginar que está transgredindo normas, não está. As linhas demarcatórias foram redefinidas”, é o que Kate Macer (Emily Blunt), membro da equipe antissequestro do FBI, ouve de seu superior após aceitar se engajar em uma missão de combate às drogas liderada pelo Departamento de Defesa. Essa tarefa crucial conta com a participação do agente da CIA Matt Graver (Josh Brolin) e do misterioso mercenário Alejandro (Benicio Del Toro), uma figura enigmática que se movimenta fluentemente entre magnatas do narcotráfico e as forças de segurança de vários países, incluindo Colômbia, Estados Unidos e México.

Ao longo desta missão, Kate é apresentada a uma faceta sombria das forças policiais que não se submete à lei, que não se baseia em qualquer ética ou moralidade, e não teme à Justiça. Como um espectro, ela permeia as restrições da Constituição e não deixa rastros, desde que alcance seu objetivo de apreender os líderes criminosos mais perigosos, que comandam um mundo de violência inimaginável e extrema, uma realidade distante da nossa esfera de conforto e privilégios.

Ao longo do filme, Kate constantemente desafia as medidas adotadas, luta para impor limitações e pondera abandonar o caos que está presenciando. No entanto, Kate está ciente de que o trabalho que realiza nas ruas, juntamente com seu parceiro Reggie Wayne (Daniel Kaluuya), gera um impacto menor do que um som no vácuo. Ela é uma heroína impulsionada por um senso de justiça e moralidade, vulnerável e de espírito gentil, porém resoluta em suas crenças e pronta para lutar até o fim para defender o que considera correto.

“Sicario: Terra de Ninguém”, um filme sob a direção perspicaz e substancial de Dennis Villeneuve, com roteiro escrito por Taylor Sheridon, apesar de ser classificado como ação, exibe o ritmo e a cinematografia visceral de um drama de guerra, acompanhado de uma trilha sonora envolta em suspense. As cenas de violência explícita podem causar choque devido à maneira crua e sem rodeios de exibir corpos despidos e sangrentos, mas Villeneuve buscava realismo ao retratar um universo que vai além do que é apresentado nos telejornais, além do que nossa imaginação e temores nos permitem visualizar. Com performances do elenco que alcançam níveis estratosféricos, “Sicario” chega com a sutileza devastadora de uma explosão nuclear na tela da sua televisão.

Filme: Sicario: Terra de Ninguém

Direção: Dennis Villeneuve

Ano: 2015

Gênero: Ação / Policial

Nota: 10/10