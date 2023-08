Porções de esperança: filme na Netflix vai te fazer enxergar o lado cômico da vida

É realmente um desafio preservar a frágil saúde da alma, muito especialmente nos tempos cada vez mais sombrios em que vivemos, tempos capazes de deteriorar uma condição psíquica já alquebrada. Talvez mesmo sem querer, “Os Olhos Negros de Marilyn” tenda a glamourizar um assunto sério, que tomado por brincadeira quando deveria suscitar abordagens mais assertivas, acaba prestando um desserviço à causa e aos 720 milhões de doentes mentais em todo o planeta, cerca de 10% da população da Terra. Por outro lado, é simplesmente impossível levar tudo a ferro e fogo, e como rindo castigam-se os costumes, louve-se a intenção de Simone Godano.

Atribuam-se todos os defeitos a Godano e seu trabalho, menos o de tentar dar algum charme artificial ao sofrimento psíquico ou a seus personagens, até porque eles são perfeitamente capazes de aparecerem por si sós. Por exemplo, Clara, a mentirosa doentia e misantrópica, com evidentes dificuldades de socialização mesmo depois de inscrita no programa de assistência a indivíduos com alguma forma de desvio de autoimagem, incentivado pelo próprio serviço de saúde pública italiano, o mundo gira em torno de seu umbigo e a vida resume-se à frase “depois de mim, o dilúvio”. A personagem da excelente Miriam Leone continua presa de um egoísmo que a cega e não lhe permite enxergar que a terapia, opção que substitui uma temporada na cadeia após ter ateado fogo na casa onde morava com o marido, é o caminho mais sensato. Tudo leva a crer que o incêndio, provocado a partir de um cigarro que permaneceu aceso depois de um dia de muito trabalho, foi mesmo sem querer; contudo pela maneira como Leone apresenta Clara resta óbvio que, a despeito de seu temperamento um tanto relapso, ela necessita estar ali, em meio àquelas outras pessoas pouco comuns, embora faça de tudo para convencer os responsáveis pelo programa a lhe darem alta, principalmente agora que a carreira parece que vai engrenar de novo. Já Diego, o ex-chef de cozinha de Stefano Accorsi, fora parar ali por literalmente virar a mesa do restaurante onde trabalhava, e agora tem de se submeter a regras meio tirânicas se quiser rever a filha, por poucos minutos e acompanhado de uma assistente social. Nem Clara nem Diego se interessam pela vida um do outro, característica elementar entre portadores de distúrbios mentais em níveis alternados, estratégia de defesa oblíqua, como se uma vez que alguém que se admite cioso de uma outra pessoa, começasse a se reconhecer mais fraco. Mesmo assim, esses espíritos consortes no tormento acabam vislumbrando um ponto de contato que os une de modo indelével, o gosto pela comida, revelado depois de uma experiência pouco apetitosa.

Para dar continuidade ao argumento, Godano dobra a aposta na natureza manipuladora, mas inegavelmente criativa de Clara, que inaugura um perfil nas redes sociais com uma foto da atriz americana Marilyn Monroe (1926-1962), sugerindo que alguém como Marilyn decerto frequentaria o restaurante onde seriam oferecidos os pratos vistos na página, plasticamente irretocáveis, mas nada saborosos, uma vez que, em sendo apenas figurativos, Clara os pudera confeccionar usando espuma para barba e o próprio pé, projeto encorajado por Diego. O uso pelo diretor do mote das redes sociais como agentes de falseamento da realidade mostra uma afinação com certas correntes de pensamento amplamente disseminadas nos anos 1940, e que ainda hoje se mostram precisas, como a do sociólogo americano Harold Lasswell (1902-1978), que enunciava toda ação humana como uma resposta a provocações externas, ou seja, não contava que nas fotos não fossem exibidos pratos de verdade, comestíveis, desde que surtissem esse efeito, o de despertar a fome, o ímpeto por serem consumidos. A sociedade aparentemente improvável dos dois — Clara, envolvente e ardilosa; e Diego, impulsivo, mas simplório —, como azeite balsâmico para gianduia, oscila entre memórias e emoções, cada qual variando de intensidade, dando ao filme, malgrado a elaboração do pano de fundo da doença mental sobreposto pelo da culinária, o caráter de uma história de amor a princípio inverossímil, mas logo digerida pelo espectador.

Falando das coisas mais importantes da vida de um jeito natural, que disfarça à luz da comédia bem dosada, o filme de Godano exalta o amor, mas igualmente a compaixão, a tolerância, o entendimento entre as pessoas. “Os Olhos Negros de Marilyn” não nega suas origens mediterrâneas e se desdobra num genuíno banquete também para o coração.

Filme: Os Olhos Negros de Marilyn

Direção: Simone Godano

Ano: 2021

Gêneros: Drama/Comédia

Nota: 8/10