Último dia para assistir na Netflix: suspense vencedor do Oscar vai te manter atordoado até a última cena

“As Duas Faces de um Crime” (1996), de Gregory Hoblit, é um thriller à moda antiga com suas menções à religião e à loucura. O diretor se vale do encontro fortuito de um advogado de defesa vaidoso e exibicionista com a manchete de jornal que muda sua vida para começar a urdir a trama repleta de mistério e reviravoltas pouco críveis, mas que certamente mesmerizam até o espectador mais calejado. Baseado no romance homônimo de William Diehl (1924-2006), o filme de Hoblit faz do choque desse profissional tarimbado o gatilho para a apresentação de diversas outras circunstâncias em que as noções de certo e errado, honra e ignomínia, pundonor e falta de dignidade misturam-se do jeito mais promíscuo, fazendo com que a balança penda sempre para o lado menos nobre dos muitos desdobramentos do crime bárbaro que sustenta 131 minutos de projeção. Quando se acredita que o enredo principia a encontrar um norte, uma evidência qualquer que o vá fazer tomar um atalho para o desfecho, a história gira sobre o próprio eixo e quase volta à estaca zero, recurso estilístico de que Hoblit lança mão com destreza, mas que tanto reconquista os fãs já declarados desse gênero de produção como tem o condão de afastar ainda mais quem não se adapta a mudanças tão bruscas e numerosas num tempo que se torna exíguo demais.

Mais galã do que nunca, Richard Gere incorpora seu Martin Vail como muito poucas vezes foi capaz ao longo de uma trajetória profissional fartamente marcada por zênites e nadires, dos quais o público se lembra com igual entusiasmo. O roteiro de Ann Biderman e Steve Shagan não se estende sobre o que, de fato, motiva Vail a decidir se envolver num julgamento intrincado, que vai se extinguir por si mesmo e obedecer a sequência a que sempre se assiste em casos que tais: o réu, um homem pobre, solitário e ainda mais vulnerável a toda sorte de ataques, termina no corredor da morte, aguardando um tempo excessivamente longo ou cruelmente abreviado pelo irreversível último ato de sua sentença capital, ambos os cenários reproduções ricas dos tantos detalhes da miséria que vem a ser a existência para o homem. Esse homem, no caso, é Aaron Stampler, um acólito do arcebispo Rushman, de Stanley Anderson (1939-2018).

O personagem de Edward Norton se vê tragado pelo vendaval de repórteres, policiais, carcereiros, clérigos e políticos de grosso calibre, todos interessados em extrair do acusado pela morte de Rushman alguma vantagem. A solução deus ex machina de Diehl de se fazer com que os caminhos de Stampler e Vail se fundissem, sob a alegação simplória da tal vaidade do defensor, um dos mais competentes dos Estados Unidos, é mantida por Hoblit, o que faz deste um filme muito inferior a “Um Crime de Mestre” (2007), que levara à tela cerca de dez anos depois. Essa monotonia sofre um golpe oportuno com a entrada em cena de Laura Linney como Janet Venable, a ex-assistente e ex-amante de Vail, agora na Promotoria do estado e acusadora oficial do cliente do desafeto, e de Molly, a neuropsicóloga de uma quase irreconhecível Frances McDormand.

A derradeira guinada da narrativa, no último lance, vale o sobe e desce interminável de “As Duas Faces de um Crime”, colocando em xeque a máxima que reza que o mundo seja dos espertos. O mundo até pode ser dos espertos; o problema é sempre espertos mais espertos que os sabichões de costume.

Filme: As Duas Faces de um Crime

Direção: Gregory Hoblit

Ano: 1996

Gêneros: Thriller/Crime

Nota: 9/10