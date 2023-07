Os 5 melhores filmes que chegaram à Netflix nas últimas semanas

Sangue Negro (2007), Paul Thomas Anderson

Ambientado no início do século 20, durante o boom do petróleo na Califórnia, a história segue um minerador obstinado e oportunista que se transforma em um magnata do petróleo. Enquanto busca poder e riqueza, sua personalidade se torna cada vez mais sinistra e ele entra em um confronto fatal com um carismático pregador local.