Final de semana em casa? Confira 5 filmes novos na Netflix que vão fazer seu sofá vibrar

Fiéis (2023), André Van Duren

Martijn van Gelder / Millstreet Films

Thriller holandês que explora as complexas dinâmicas da amizade e da fidelidade. As melhores amigas Bodil Backer (Bracha van Doesburgh) e Isabel Luijten (Elise Schaap) levam vidas aparentemente idílicas em seus respectivos casamentos. Entretanto, elas guardam um segredo compartilhado: ambas mantêm vidas secretas repletas de encontros amorosos na Bélgica, utilizando-se mutuamente como álibis. A situação se complica quando Isabel desaparece misteriosamente, suspeitando-se de um crime. Levados à Bélgica em busca de respostas, os maridos são confrontados com as inverdades que as amigas construíram. Agora, Bodil se vê enredada em suas próprias mentiras, precisando lidar com as repercussões de suas escolhas e enfrentar as consequências de sua vida dupla.