Essa comédia romântica deliciosa na Netflix vai te provar que a arte da conquista não é para qualquer um

Baseado no romance autobiográfico de Nadir Deondoun intitulado “Um Perdedor no Telhado do Mundo”, o filme “A Escalada” traz um pouco desta aventura incrível para as telas. Adaptado por Ludovic Bernard, que dirigiu e corroteirizou o longa-metragem ao lado de Olivier Ducray, o filme narra a fantástica façanha de um homem comum que escalou a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest.

No enredo, Samy Diakhaté (Ahmed Sylla) é um rapaz de periferia com origem senegalesa. Assim como vários outros jovens do seu círculo social, ele está desempregado e em busca de um trabalho. Seu amor, desde o ensino médio, é Nádia (Alice Belaïdi), uma jovem que trabalha como caixa de supermercado. Apesar das inúmeras tentativas de conquistá-la, Nádia é cuidadosa e tem medo de se entregar em um relacionamento com alguém que não a leve à sério. Para provar que seu sentimento é verdadeiro, Samy diz que é capaz de escalar o Everest por ela.

É claro que Nádia acredita que o pretendente está apenas brincando. Afinal, poucos são capazes de tal proeza e se prestar a tamanho sacrifício exige muito comprometimento, coragem e recursos. Mas Samy está determinado a conquistar a moça. Depois de anunciar sua pretensão em escalar a montanha mais alta do mundo por amor, sua história rapidamente ganha notoriedade em todo o bairro. Ele não apenas consegue financiamento para sua aventura como se torna uma celebridade local.

Samy viaja até o Nepal e se encontra com um grupo bastante experiente em escaladas. Sem qualquer preparação para montanhismo (na verdade ele sequer pisou em uma montanha antes desta), ele se confronta com suas próprias fragilidades, conforme encara desafios emocionais e físicos. Enquanto isso, sua família se divide entre a aflição por ele estar em uma aventura tão perigosa e a empolgação por sua conquista histórica.

Durante a jornada de Samy, sua comunidade acompanha cada atualização sobre seu avanço em rádios, televisão e jornais impressos. Cada notícia aumenta a euforia e a expectativa de que ela consiga chegar ao topo da montanha.

Apesar de retratar um pouco de suas dificuldades, como o fato de Samy encontrar um cadáver enrolado em cobertores durante o percurso e sentir náuseas devido ao cansaço, o filme prefere delinear com leveza e humor, sem mostrar nenhum sofrimento que aflija demais o espectador. Neste tom, o cineasta francês Ludovic Bernard, que já foi assistente de direção de Luc Besson, nos faz acreditar que pode ser relativamente fácil tal feito.

Nosso protagonista está sempre bem-humorado, otimista e ensopado de energias positivas de uma torcida acirrada em seu favor no seu bairro. “A Escalada” é um filme carismático e engraçadinho, que consegue nos fazer olhar para a vida com mais doçura e alegria. Embora seja baseado em uma história real, a comédia mascara e romantiza todos perrengues e riscos reais que Samy (ou melhor, Nadir) correu durante sua aventura imprudente.

Com críticas mistas por parte de especialistas, a comédia adorável agradou bem os fãs, justamente porque as pessoas gostam de filmes que as façam esquecer que alguns dos problemas que elas enfrentam são sérios. Definitivamente um feel good movie que vai te levar para lugares confortáveis da sua imaginação.

Filme: A Escalada

Direção: Ludovic Bernard

Ano: 2017

Gênero: Comédia / Aventura / Romance

Nota: 8/10