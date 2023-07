Pare o que está fazendo e assista agora essa joia do cinema na Netflix!

Pirataria pode ser uma coisa muito comum na era da internet e algo que qualquer pessoa já praticou consciente ou inconscientemente. Afinal, baixar músicas, filmes, séries e livros é algo que poucos podem dizer que nunca fizeram. Mas há algumas décadas, as pessoas não sabiam que isso era possível. Copiar a obra de alguém com qualidade profissional não era tão acessível ou simples assim. O filme “Mixed by Erry”, de Sydney Sibilia, conta quem foram os primeiros piratas do mundo do entretenimento.

Com uma narrativa fantástica, que pode facilmente ser confundida com uma ficção, Sibilia cria seus visuais grandiosos e fabulosos para causar no espectador nostalgia por algo, que na realidade, ele nunca viveu. Ou viveu de forma diferente. Mas com “Mixed by Erry”, é como se tivéssemos presenciado aquela Nápoles dos anos 1970 e 1980, tivéssemos brincado de bola nas ruas de pedra de um bairro da periferia e vibrado com o Maradona jogando no Napoli.

O enredo acompanha os três irmãos Frattasio, Enrico, conhecido como Erry (Luigi D’Oriano), Peppe (Giuseppe Arena) e Angelo (Emanuele Palumbo). O filme começa em 1991, com Erry entrando na prisão. Aquela visão deslumbrante e assustadora, em contra-plongée, ao chegar no lugar que ele mais temia. Erry é um jovem magricelo e tímido, recebido como um jogador de futebol no corredor do estádio. Ele parece não entender a recepção dos outros presos, que o aclamam e o tratam como celebridade.

Quando um deles se senta de frente para Erry e pede para que ele conte sua história, somos levamos lá para a década de 1970, quando o menino Enrico era apenas uma criança. Naqueles tempos, ele e os irmãos ajudavam o pai a falsificar uísque para vender. Aquela era a forma da família sobreviver em Forcella, bairro tradicional e periférico de Nápoles.

Quando adultos, um dos irmãos abriu uma loja de música no mesmo perímetro, que mal conseguia se manter com as vendas de fitas cassetes e discos. Erry, que se considerava um DJ, sonhava em ficar conhecido por remixar canções famosas. No velho bairro, todo mundo conhecia seu talento. E foi o que o fez conquistar Teresa (Greta Esposito), que mais tarde se tornou sua esposa.

Quando Erry chega no irmão mais velho, Peppe, sugerindo que eles remixassem fitas cassetes para vender, a ideia parece absurda e fadada ao fracasso. Peppe responde que ninguém de Forcella ganhou dinheiro fazendo isso ou ficou famoso como DJ. Os aparelhos de gravação ainda eram muito caros e eles não tinham dinheiro para começar.

Mas naquela época e naquele bairro, a máfia estava por um canto ou outro. Eles tiveram coragem de pedir dinheiro emprestado para comprar o equipamento e fabricar suas próprias fitas, que seriam vendidas na loja de Peppe. Quando problemas começaram a surgir com outros pequenos criminosos da região, Angelo entrou nos negócios, porque era o mais matreiro dos três irmãos.

Não demorou para que as fitas se tornassem um sucesso. Com o tempo, eles escolheram seu público: apenas comercializavam no atacado para revendedores. Logo eles se tornaram os maiores fornecedores de fitas musicais pirateadas em todo o Sul da Itália. Sem que eles tivessem controle, os Frattasio logo estavam entre as famílias dos maiores mafiosos do país.

Lucrando milhões com as vendas, os irmãos ascenderam da periferia e se tornaram magnatas. Mas a fama, o dinheiro e o poder cobrariam seu preço. Logo eles entraram na mira da Justiça, que encontraram respaldo na lei para destroçar seus negócios. Naquela época, não havia muitas leis que criminalizassem a pirataria. Mas é interessante como durante muito tempo, os Frattasio, sobretudo Erry, não vêem sua atividade como ilícita. Para o protagonista, ele é apenas um DJ, muito embora suas fitas sejam contrabandeadas como bebidas alcoólicas falsas, em caixas de madeira por baixo de verduras em caminhões, e seus laboratórios clandestinos se assemelhem a laboratórios de drogas, em locais secretos.

E a história da fita cassete se funde à dos irmãos. É como se o início e o fim da febre coincidissem com o sucesso e a derrocada da família. Os irmãos chegaram a lucrar 85% das vendas de toda indústria fonográfica na Itália, ultrapassando todas as gravadoras mais famosas. Talvez fosse exatamente essa briga dos pequeninos Frattasio contra os gigantes do entretenimento que resultou no fim de seu império.

A forma de Sibilia narrar a história dos irmãos é fantástica e, embora com influências do cinema americano, podemos perceber nos detalhes da narrativa referências a Carlo Verdone, Alberto Sordi e Federico Fellini. Sibilia pensa em cada detalhe, em todos os costumes e tradições das periferias italianas para representar como viviam as pessoas pobres nos anos 1970 e 1980 e talvez seja sua própria vivência que confere tanto romantismo, charme e nostalgia.

Filme: Mixed by Erry

Direção: Sydney Sibilia

Ano: 2023

Gênero: Comédia / Biografia

Nota: 10/10