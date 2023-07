Desligue o cérebro e embarque na comédia divertidíssima mais vista do momento na Netflix

“Meus Sogros Tão Pro Crime” é uma produção original da Netflix dirigida por Tyler Spinder e escrita por Ben Zazove e Evan Turner. A comédia conta com Adam Devine, Pierce Brosnan, Ellen Barkin, Nina Dobrev, Michael Rooker, Richard Kind e outros rostos conhecidos no elenco. Mas de conhecidos não são apenas os atores e atrizes que compõem essa produção altamente comercial e que está entre os mais vistos dos últimos tempos no streaming. O roteiro também não é nada desconhecido e reúne algumas dezenas de clichês que já vimos em diversas outras comédias pastelões hollywoodianas.

O genro boboca e atrapalhado que não agrada os sogros e cuja noiva é areia demais para seu caminhãozinho. Um crime executado às pressas e de forma desastrada e que incrivelmente dá certo. Spinder e seus roteiristas juntaram “Entrando Numa Fria” com um punhado de comédias românticas e adicionaram algumas referências a Jon Favreau e muita ação à história.

Owen (Devine) é gerente de um banco e está prestes a se casar com Parker (Dobrev). Ele ainda não conhece os pais de sua noiva, que supostamente vivem isolados na Amazônia em uma aldeia Yanomami. Após conseguirem localizá-los e os convidar para seu casamento, Billy (Brosnan) e Lilly (Barkin) chegam à cidade para celebrar a união do casal. A chegada dos sogros coincide com um assalto ao banco em que Owen trabalha.

O noivo, que já se sentia intimidado pelo sogro, que não o acha bom o suficiente para sua filha, agora passa a desconfiar que Billy e Lilly são os criminosos que roubaram 1 milhão de dólares da instituição financeira. Mas logo que sua noiva é sequestrada por uma rival dos sogros por causa de uma dívida, Owen também precisa se envolver nos crimes para salvar sua amada e conquistar a aprovação dos pais dela.

Spinder tinha plena consciência de que estava criando um blockbuster e todos os chavões deste filme não são uma ofensa para ele. O cineasta integra a produtora Happy Madison, liderada por Adam Sandler, que realizou “Meus Sogros Tão Pro Crime” em parceria com a Netflix. Embora seu nome não esteja nos créditos, Sandler foi fundamental na elaboração do roteiro. Além disso, essa produção sucede “A Missy Errada”, outra colaboração do diretor com a streamer. Já Devine está em seu terceiro projeto na casa, depois de “Perda Total” e “Quando Nos Conhecemos”, ambos de 2018.

Devine se encaixa perfeitamente nesse papel que já está acostumado a fazer, interpretando uma carcaça adulta em uma alma de criança. É pouco crível que uma pessoa como Owen, bobo e emocionado demais com futilidades, tenha conseguido um emprego de gerente em um banco e tenha uma noiva bonita e interessante como Parker. Ela é uma instrutora de yoga, que por ter o corpo todo tatuado é confundida pelos pais do noivo com uma stripper (?).

O enredo segue algumas piadinhas inconvenientes e muitas cenas mirabolantes de ação, que para seus criadores da Happy Madison são a combinação perfeita para o resultado que eles procuravam. Se o filme está no topo da audiência na Netflix, é porque o estilo agrada mesmo grande parte do público. “Meus Sogros Tão Pro Crime” é para quem deseja desligar o cérebro e embarcar em uma superprodução, cheia de celebridades, mas sem muita substância.

Filme: Meus Sogros Tão Pro Crime

Direção: Tyler Spinder

Ano: 2023

Gênero: Comédia / Ação

Nota: 6/10