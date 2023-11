Os 15 melhores filmes da Netflix em 2023, até agora

Resgate 2 (2023), dirigido por Sam Hargrave

Jasin Boland / Netflix

Na nova produção estrelada por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, vemos uma tentativa deliberada de expandir a complexidade do personagem para além do típico mercenário habilidoso. O filme explora as profundezas da personalidade de Rake, desvendando o homem por trás da fachada de invencibilidade. Ao enfocar suas vulnerabilidades e um código moral inabalável, a trama se distingue ao revelar uma figura mais matizada. Evitando cair na armadilha da repetitividade, o roteiro investe em desenvolver as relações de Rake, tanto com novos personagens quanto com os já estabelecidos, criando uma dinâmica repleta de tensões que desafiam as lealdades e enriquecem a narrativa. Com a direção de Sam Hargrave, o filme mantém um padrão elevado em suas sequências de ação. As cenas de combate, carregadas de intensidade física e psicológica, engajam o espectador em uma trama intrincada de estratégias e traições, mantendo a história sempre em um ritmo ágil e imprevisível.