Tire as crianças da sala: 5 filmes na Netflix para maiores de 18 anos

A vastidão do catálogo da Netflix acolhe um leque multiforme de obras cinematográficas que audaciosamente desafiam as fronteiras da narrativa tradicional, sondam as profundezas camufladas da sensualidade e questionam os preceitos estabelecidos do desejo humano. Para os espectadores mais amadurecidos e intrépidos, a plataforma propõe uma seleção requintada de filmes com o intento não somente de divertir, mas também de provocar reflexões, estímulo intelectual e, de tempos em tempos, desencadear surpresas. Atenção: essas obras cinematográficas não são para os de espírito mais sensível ou facilmente impressionáveis. Portanto, é imperativo que as crianças sejam afastadas, pois os filmes subsequentes são explicitamente recomendados para maiores de 18 anos.

Desde “Terapia do Prazer” (1997), uma criação do diretor Lance Young, que apresenta uma exploração audaciosa e despudorada de como a intimidade e o amor podem ser metamorfoseados, até “Ninfomaníaca” (2003), uma obra-prima do célebre Lars von Trier, que lança um olhar corajoso e sem restrições sobre a sexualidade feminina e a moralidade, estes filmes não recuam ao abordar temas comumente rotulados como tabus. Analogamente, “365 DNI” (2020), sob a direção de Barbara Białowąs e Tomasz Mandes, conduz o espectador por uma odisseia envolvente e voluptuosa, explorando a penumbra do desejo e a complexidade do amor obsessivo.

Essa lista fornece um vislumbre do cosmos fascinante que você pode desvelar caso esteja disposto a romper com o convencional e seguro terreno cinematográfico.

O Amante de Lady Chatterley (2022), Laure de Clermont-Tonnerre Divulgação / Netflix Nesta releitura do clássico romance de D. H. Lawrence de 2022, Connie embarca em uma vida de riqueza e privilégios prometidos pelo casamento com Clifford Chatterley, que aparenta ser o companheiro perfeito para uma vida de prestígio. No entanto, o que parecia ser um matrimônio ideal se transforma em uma dolorosa prisão quando Clifford retorna da Primeira Guerra Mundial confinado a uma cadeira de rodas, completamente incapaz de andar. Em meio ao isolamento e à frustração desse novo contexto, Connie encontra atração em uma figura improvável: Oliver Mellors, o guarda florestal do patrimônio da família Chatterley. Um romance intenso e provocante é desencadeado, despertando em Connie desejos e paixões latentes. Contudo, à medida que as fofocas sobre o caso começam a surgir, Connie se depara com um dilema que pode mudar drasticamente seu futuro.

365 DNI (2020) Barbara Białowąs e Tomasz Mandes Karolina Grabowska / Netflix Neste thriller romântico polonês de 2020, uma executiva em desacordo com sua vida amorosa é subitamente raptada por um mafioso implacável que a desafia a se apaixonar por ele em 365 dias. Presa em um mundo estranhamente luxuoso, ela luta contra a atração crescente por seu perigoso captor. À medida que o relógio avança, suas convicções são testadas, e o que inicialmente era um cativeiro se transforma em uma intricada teia de emoções, delineando uma história complexa de poder, controle e um amor obsessivo.

White Girl (2016) Elizabeth Wood Divulgação / Netflix Neste retrato cru e visceral de 2016, uma jovem estudante universitária se encontra envolvida em uma teia perigosa de drogas e paixão ao se mudar para Nova York. Desabrochando para uma nova realidade urbana, ela mergulha profundamente em um romance turbulento com um traficante local, enquanto luta contra a dependência química. Ao longo da trama, o espectador é confrontado com temas incômodos de abuso de substâncias, exploração e a busca incessante por amor e validação.

Ninfomaníaca (2003) Lars von Trier Divulgação / California Filmes Neste audacioso drama erótico de 2003, uma autoproclamada ninfomaníaca compartilha a história de sua tumultuada vida sexual com um estranho que a encontra em um beco, espancada e abandonada. Desde a despertar de sua sexualidade na infância até suas explorações adultas, ela relata suas experiências, cada uma mais provocante que a anterior. O filme, permeado por desejos ocultos e obsessões sexuais, convida o espectador a um olhar íntimo sobre o universo da sexualidade humana, em todas as suas formas.